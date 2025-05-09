تعرّف على 9 فوائد مذهلة لعصير الفراولة

عصير الفراولة، بلونه الأحمر النابض بالحياة ونكهته الحلوة اللاذعة، ليس مجرد مشروب منعش، إنه غني بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، ويقدم مجموعة من الفوائد الصحية.

وتُشير الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في الفراولة، وخاصة الأنثوسيانين، يُمكن أن تُحسّن الذاكرة وتحمي من التدهور المعرفي المُرتبط بالعمر.

كما قد تُساعد مركبات الفلافونويد الموجودة في عصير الفراولة على زيادة تدفق الدم إلى الدماغ، مما يُعزز الوظائف الإدراكية، بحسب موقع emilythought

ماهي فوائده؟

يساعد في العناية بالبشرة

يُعدّ هذا العصير، بغناه بمضادات الأكسدة والفيتامينات الأساسية، مثل فيتاميني هـ وج، مثاليًا لعلاج التهابات الجلد وتهيجه، مع تقليل ظهور الخطوط والتجاعيد، بالإضافة إلى بقع الشيخوخة والبقع.

يُحسّن قوة العظام

بفضل احتوائه على المنغنيز والنحاس والحديد والفوسفور والبوتاسيوم والزنك، يُمكن لعصير الفراولة أن يُساعد في تكملة استهلاكك من المعادن وزيادة كثافة المعادن في العظام، مما يُقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام مع التقدم في السن.

قوة مُعززة للدماغ

هل تبحث عن طريقة طبيعية لتعزيز الوظائف الإدراكية؟ قد يكون عصير الفراولة هو الحل الأمثل.

تنظيم مستويات السكر في الدم

نظرًا لانخفاض سعرات الفراولة، فهي خيار ممتاز لنظام غذائي صحي، يُمكن أن يُساعد عصيرها في تنظيم مستويات السكر في الدم ومنع ارتفاع الأنسولين في الجسم.

خفض ضغط الدم

تُعدّ المستويات العالية من البوتاسيوم في عصير الفراولة خيارًا ممتازًا لخفض ضغط الدم وتخفيف الضغط على الجهاز القلبي الوعائي.

كما يُعدّ البوتاسيوم مُوسّعًا للأوعية الدموية، مما يُخفّف الضغط على الأوعية الدموية والشرايين، ويحمي من النوبات القلبية والسكتات الدماغية وتصلب الشرايين.

تحسين الدورة الدموية

يحتوي عصير الفراولة على نسبة عالية من الحديد ومعادن أساسية أخرى تُعزز الدورة الدموية، مما يُوفر الموارد والأكسجين اللازمين لخلايا وأنسجة الجسم للعمل بشكل سليم.

توازن الهرمونات

تُعدّ فيتامينات عائلة ب أساسية في النشاط الأيضي، حيث تُنظّم كل شيء بدءًا من إنتاج الطاقة وحتى توازن الهرمونات، يُوفّر عصير الفراولة مستويات عالية من فيتامين ب6، وحمض الفوليك، والريبوفلافين، والنياسين، والثيامين. [8]

يُسرّع الشفاء

بفضل احتوائه على مستويات عالية من فيتامين ج وحمض الإيلاجيك، بالإضافة إلى وفرة من المعادن والفيتامينات، يُمكن لهذا العصير تحفيز الجسم على بدء عملية الشفاء، مما يُسرّع فترة التعافي بعد المرض أو الإصابة أو الجراحة، وفق موقع organicfacts

هل يساعد في فقدان الوزن؟

يُقدم عصير الفراولة بديلا منخفض السعرات الحرارية، غنيًا بالسكريات الطبيعية.

يحتوي نصف كوب فقط من هذا العصير اللذيذ على 8 غرامات من السكريات الطبيعية، مما يُوفر حلاوةً لا تُضاهى.

بالإضافة إلى ذلك، يُساهم وجود مضادات الأكسدة، مثل الكاتيكين والكيرسيتين، في زيادة عملية الأيض وتحسين حرق السعرات الحرارية.

علاوة على ذلك، يُعد هذا العصير مشروبًا مُرطبًا، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في أي نظام غذائي لفقدان الوزن، حسب موقع healthbliz

كيف تختار أفضل أنواع الفراولة للعصير؟

ابحث عن الفراولة الناضجة والطازجة، ذات اللون النابض بالحياة.

اشترِ الفراولة في موسمها.

الفراولة المزروعة محليًا تكون عادةً طازجة.

تجنب الفراولة التي بها عفن أو كدمات.

اختر الفراولة صغيرة الحجم لأنها أكثر نكهةً وعصيرية.

تذوق الفراولة قبل شرائها، وفق موقع marham