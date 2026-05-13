-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

تعزيز التعاون بين صيدال و”أبوت” لتطوير لقاح الإنفلونزا والابتكار الدوائي

الشروق أونلاين
  • 271
  • 0
تعزيز التعاون بين صيدال و”أبوت” لتطوير لقاح الإنفلونزا والابتكار الدوائي
صيدال
جانب من المباحثات

أكدت صيدال وأبوت عزمهما على تعزيز التعاون المشترك في مجال الصناعات الدوائية، خاصة ما يتعلق بلقاح الإنفلونزا “إنفلوفاك”، بما يسهم في تطوير القطاع الدوائي وتوفير حلول صحية مبتكرة للمواطنين.

وجاء ذلك خلال استقبال المدير العام لمجمع صيدال، البروفيسور مراد بلخلفة، للقائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة في الجزائر مارك أ. شابيرو، أمس الثلاثاء مرفوقاً بوفد من شركة أبوت الأمريكية، بموقع الإنتاج “قسنطينة 1” التابع للمجمع.

وتركزت المباحثات بين الجانبين حول لقاح الإنفلونزا “إنفلوفاك” ضمن إطار الشراكة القائمة بين صيدال وأبوت، حيث عبّر الوفد الأمريكي عن تقديره لمستوى هذا التعاون الاستراتيجي، مشيداً بجودة البنية التحتية وكفاءة فرق العمل التابعة للمجمع.

وخلال اللقاء، استعرض البروفيسور بلخلفة المشاريع التي يعمل عليها مجمع صيدال، وعلى رأسها برنامج العلاج بالخلايا، في إطار توجه المجمع نحو دعم الابتكار والبحث الطبي المتقدم.

مقالات ذات صلة
الجزائر تحافظ على المرتبة الثانية ضمن أكبر موردي الغاز لإسبانيا

الجزائر تحافظ على المرتبة الثانية ضمن أكبر موردي الغاز لإسبانيا

تخفيضات مرتقبة من المرقين العقاريين في أسعار السكنات

تخفيضات مرتقبة من المرقين العقاريين في أسعار السكنات

تسريع إنشاء شركة جزائرية-صينية لتجريف الموانئ

تسريع إنشاء شركة جزائرية-صينية لتجريف الموانئ

العملة الصعبة والعقار.. أبرز تحديات المستثمرين

العملة الصعبة والعقار.. أبرز تحديات المستثمرين

وزارة الصناعة الصيدلانية تشدد على ضمان وفرة الأدوية واستقرار السوق

وزارة الصناعة الصيدلانية تشدد على ضمان وفرة الأدوية واستقرار السوق

نحو اتفاق تجاري جديد بين أكبر اقتصادين في العالم

نحو اتفاق تجاري جديد بين أكبر اقتصادين في العالم

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد