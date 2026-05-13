تعزيز التعاون بين صيدال و”أبوت” لتطوير لقاح الإنفلونزا والابتكار الدوائي

أكدت صيدال وأبوت عزمهما على تعزيز التعاون المشترك في مجال الصناعات الدوائية، خاصة ما يتعلق بلقاح الإنفلونزا “إنفلوفاك”، بما يسهم في تطوير القطاع الدوائي وتوفير حلول صحية مبتكرة للمواطنين.

وجاء ذلك خلال استقبال المدير العام لمجمع صيدال، البروفيسور مراد بلخلفة، للقائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة في الجزائر مارك أ. شابيرو، أمس الثلاثاء مرفوقاً بوفد من شركة أبوت الأمريكية، بموقع الإنتاج “قسنطينة 1” التابع للمجمع.

وتركزت المباحثات بين الجانبين حول لقاح الإنفلونزا “إنفلوفاك” ضمن إطار الشراكة القائمة بين صيدال وأبوت، حيث عبّر الوفد الأمريكي عن تقديره لمستوى هذا التعاون الاستراتيجي، مشيداً بجودة البنية التحتية وكفاءة فرق العمل التابعة للمجمع.

وخلال اللقاء، استعرض البروفيسور بلخلفة المشاريع التي يعمل عليها مجمع صيدال، وعلى رأسها برنامج العلاج بالخلايا، في إطار توجه المجمع نحو دعم الابتكار والبحث الطبي المتقدم.