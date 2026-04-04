تعزيز الشراكة الجزائرية البريطانية في الزراعة والصناعات الغذائية

Algerian Chamber of Commerce and Industry
جانب من مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ونظيرتها في المملكة المتحدة

شهد لقاء جمع متعاملين اقتصاديين جزائريين وبريطانيين على هامش الصالون الدولي للصناعات الغذائية والمشروبات (IFE) بلندن، تعزيز فرص التعاون في مجالي الزراعة والصناعة الغذائية، بمشاركة نحو عشرين متعاملا اقتصاديا جزائريا من القطاعين العام والخاص، وحضور قرابة 150 مهنيا في القطاع.

وجاء تنظيم اللقاء من قبل سفارة الجزائر بالمملكة المتحدة تحت شعار “الزراعة والصناعة الغذائية في الجزائر: بناء جسور مع الشركاء البريطانيين”، بهدف ربط الاتصال بين المتعاملين الجزائريين ونظرائهم البريطانيين، في ظل اهتمام متزايد بالفرص الاقتصادية التي تتيحها الجزائر.

وشارك في الحدث عدد من المسؤولين والشخصيات الاقتصادية، من بينهم المبعوثة التجارية الجديدة لرئيس الوزراء البريطاني إلى الجزائر ياسمين قريشي، ورئيس غرفة التجارة البريطانية كريس دوركين، ومديرها التنفيذي آلان رايدز، إلى جانب الأمينة العامة بالنيابة للغرفة العربية البريطانية ريتا مسعود، ومنظم الصالون جيمس موراي، إضافة إلى ممثلين عن وزارة التجارة والأعمال البريطانية.

ويعكس الحضور البريطاني القوي، وفق المنظمين، اهتماما متناميا بتعزيز الروابط الاقتصادية وإرساء شراكة مثمرة بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما في القطاعات ذات القيمة المضافة.

وفي هذا السياق، أكد سفير الجزائر بلندن نور الدين يزيد الأهمية المحورية لقطاعي الفلاحة والصناعات الغذائية ضمن الاستراتيجية الوطنية لتنويع وعصرنة الاقتصاد، مشيرا إلى أن هذا القطاع يمثل نحو 19 بالمائة من الناتج المحلي الخام خارج المحروقات، ما يعكس مساهمته في خلق الثروة.

وتضمن برنامج اللقاء عرض فيديوهات حول برنامج عصرنة القطاع الفلاحي الذي أطلقته الحكومة، والذي يشمل توسيع المساحات المسقية، وتحسين تسيير الموارد المائية، وتطوير التكنولوجيا الزراعية، والرقمنة التدريجية لسلاسل القيمة، إضافة إلى هيكلة الشعب الصناعية الغذائية، وهي جهود تهدف إلى تعزيز تنافسية المنتجات الجزائرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

