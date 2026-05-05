تعزيز مسار الرقمنة بالشراكة مع رواد التكنولوجيا العالمية

اللجنة الأولمبية الجزائرية:

تواصل اللجنة الاولمبية الجزائرية مساعيها لتجسيد مشروعها الرائد “الرقمنة صفر ورقة”، الهادف إلى تحديث آليات التسيير الإداري والرياضي وتقليص الاعتماد على المعاملات الورقية التقليدية، مما يسهم في تسريع وتيرة العمل وتعزيز الشفافية، وذلك بالشراكة مع رواد التكنولوجيا العالمية.

وأعلنت الهيئة الأولمبية في صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عبد الرحمان حماد، التقى في هذا المسعى، بوفد من الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا الرياضية ممثلا في رئيس شركة رايز، المتخصصة في هندسة النظم الصناعية والبحثية، ومديرتها العامة، والمدير العام لشركة “سبورت داتا”، الرائدة في إدارة البيانات والفعاليات الرياضية.

وقد شكل اللقاء فرصة سانحة لتبادل الرؤى والخبرات بين مختلف الأطراف، واستعراض سبل التعاون المشترك لتطوير بنية تحتية رقمية قوية ومستدامة ترتكز على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها للبطل الأولمبي، بما يعزز من فرصه في التألق في المحافل الدولية.

وتزامن هذا اللقاء الاستراتيجي مع الخطوة الاستشرافية التي اتخذتها اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، مؤخرا، والمتمثلة في إنشاء “لجنة الذكاء الاصطناعي” التي تهدف إلى استكشاف وتوظيف أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي، سواء في تطوير استراتيجيات اكتشاف المواهب الشابة، أم تحسين تجربة المتابعين والرياضيين على حد سواء.