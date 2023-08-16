“تعليمات صارمة” لتنفيذ قرار تموين الإقامات الجامعية بالحبوب “حصريا” من ديوان “OAIC”

أسدى المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية فيصل هنين يوم الأربعاء، تعليمات صارمة لتنفيذ قرار تموين الإقامات الجامعية بالحبوب، بشكل حصري من الديوان المهني للحبوب.

وقال هنين في بيان، إن القرار “سيسهم في ضمان تمويل المطاعم الجامعية بالمواد الأساسية من الحبوب طوال السنة، بشكل ثابت ومستدام”.

ويأتي القرار “ضمن مسعى ترشيد النفقات من جهة، وتحسين الوجبات المقدّمة للطلبة من جهة أخرى. كما يهدف لعزيز الشفافية والإنتاج الوطني كذلك”، يضيف ذات المسؤول.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الأحد، عن اعتماد الديوان المهني للحبوب (OAIC) متعاملا حصريا لتموين الإقامات والمطاعم الجامعية.

ويخصّ هذا القرار، حسب ما أوضحه البيان، المواد التي يتولي الديوان العمومي تسويقها، على غرار الأرز والبقول الجافة.

ويهدف قرار الوزارة، لضمان التموين العادي والآمن للإقامات الجامعية الأساسية، تحضيرا للدخول الجامعي 2023-2024، يضيف ذات البيان.

وأنشئ الديوان المهني للحبوب أياما قليلة بعد استرجاع السيادة الوطنية، بتاريخ 12 جويلية 1962. وهو يتولى مهام جمع وتخزين وتوزيع الحبوب الغذائية.