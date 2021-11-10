تعليم عالي: الإفراج عن رزنامة مسابقة الدكتوراه وإيداع عروض التكوين

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفترة من 20 فيفري حتى 20 مارس 2022 لإجراء مسابقة الدكتوراه للسنة الجامعية 2021-2022 وهذا بعد فتح الباب للمؤسسات الجامعية لتقديم عروض التكوين وفقا للتصور الجديد الذي يرمي إلى موائمة شهادة الدكتوراه مع متطلبات المحيط الاقتصادي الاجتماعي.

وأفرجت الوزارة في السياق عن الرزنامة الخاصة بالتحضير للتكوين في الطور الثالث للموسم الجامعي 2021-2022 ، حيث انطلقت عملية تحضير عروض التكوين في الدكتوراه وفقا للنموذج المعتمد من قبل الوزارة على مستوى مؤسسات التعليم العالي بداية من يوم 9 نوفمبر الجاري وستستمر إلى غاية 22 من نفس الشهر.

وهذا من خلال تشكيل فرق التكوين على أساس مشاريع البحث المعتمدة والتي تخص مشاريع البحث التكويني الجامعي والتي تم اعتمادها بعنوان سنتي 2021و2022، أومشاريع التعاون الدولي والتي تم اعتمادها سنة 2021، ومشاريع البحث المعتمدة المنتمية للمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ” مشاريع PNR”، مشاريع الفرق المختلطة، المشاريع القطاعية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والمشاريع الموضوعاتية بعنوان سنة 2021″ ومشاريع المؤسسة الجامعية ، فيما تم تحديد الفترة من 23 نوفمبر إلى 7 ديسمبر لإيداع عروض التكوين في الدكتوراه عبر الأرضية الرقمية ” بروغرس”.

ووفقا لذات الرزنامة ستتم مراقبة ومطابقة عروض التكوين على مستوى مصالح المؤسسات الجامعية المكلفة بالتكوين فيما بعد التدرج من 8 حتى 17 ديسمبر ، على أن تفتتح دورة تقييم العروض على مستوى الندوات الجهوية للجامعات عبر الأرضية الرقية من 18 ديسمبر 2021 إلى غاية 2 جانفي 2022، لتتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مراقبة مطابقة الملفات يوم 8 جانفي، فيما يتم تبليغ نتائج مراقبة المطابقة للمعنيين بعروض التكوين عبر الأرضية الرقمية بتاريخ 10 جانفي، على أن تنعقد الدورة السنوية العادية للجنة الوطنية للتأهيل وإعادة قرار التأهيل الخاصة بعروض والإعلان عن الترشيحات يوم 13 من نفس الشهر.

أما فتح باب الترشح لاجتياز مسابقة الدكتوراه فسيكون في الفترة من 15 إلى 24 جانفي وهذا عبر الأرضية الرقمية بروغرس، على أن تتم دراسة مطابقة ملفات الترشح من طرف المؤسسات الجامعية عبر “بروغرس” من 25 حتى 31 جانفي، ليعلن عن قوائم المترشحين المقبولين لاجتياز المسابقة وإيداع الطعون عبر “بروغرس” من 2حتى 6 فيفري ، أما القوائم النهائية فيعلن عنها بتاريخ 10 فيفري ، لترجى المسابقات عبر مؤسسات التعليم العالي من 20 فيفري حتى 20 مارس 2022.

ووضعت الوزارة شروطا لتأهيل عروض التكوين في الدكتوراه وهذا وفقا للتصور الجديد الذي تم افتراه في الندوة الوطنية للجامعات بوهران مؤخرا، وبناء عليه سيتم تأهيل التكوين في الطور الثالث مرة واحدة لمدة ثلاث سنوات دون تجديد وتجميد.

فيما ينبغي أن تقترح المؤسسة الجامعية عرض تكوين في الدكتوراه لكل شعبة يتكون من مشروع واحد إلى خمسة مشاريع معتمدة ، بمعدل واحد إلى ثلاث طلبة دكتوراه للمشروع ، فيما يجب أن تضم لجنة التكوين في الدكتوراه بالنسبة لكل عرض تكوين مقترح رؤساء مختلف مشاريع البحث برتبة الأستاذية يضاف إليهم ثلاث أساتذة باحثين برتبة الأستاذية يتم اختيارهم على أساس كفاءتهم في مشاريع البحث.

ويجب أن يكون مسؤول لجنة التكوين في الدكتوراه برتبة الأستاذية ” أستاذ / أستاذ محاضر أ” ، كما ينبغي أن يكون نصف أعضاء لجنة التكوين في الدكتوراه من مؤسسة إلحاق عرض التكوين المعني بالإضافة إلى شروط أخرى تخص المخبر وأعضاء فرقة التأطير، وسيتم تقييم عروض التكوين على أساس ملائمة مواضيع الأطروحات المقترحة مع عنوان مشاريع البحث وقدرات التأطير وهياكل البحث المتاحة.