تعميم استخدام بوابة الطالب عبر منصة “بروغرس”

ممثلو الطلبة يثمنون التوجه نحو الرقمنة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تعميم استخدام تطبيق بوابة الطالب لكافة الطلبة، وهذا في إطار رقمنة الخدمات المقدمة للطلبة.

وسيمكن هذا الإجراء كافة الطلبة من استخدام التطبيق “أندرويد” بوابة الطالب خاص بالأرضية الرقمية “بروغرس”، لمعرفة عدة معلومات تخص المسار الدراسي للطالب، على غرار الجدول الزمني للاختبارات، والنقاط والتقييم المستمر، فضلا عن كشوف النقاط، والمقاييس ذات الديون.

ويمكن من خلال استخدام هذا التطبيق القيام بالتسجيلات الجامعية، ومعلومات عن العطلة الأكاديمية والبكالوريا، وينبغي على الطلبة التسجيل عن طريق سنة البكالوريا ورقم تسجيل البكالوريا، فيما يمكن الحصول على الرقم السري الموجود بكشف نقاط البكالوريا، أما حاملو بكالوريا 2022 سيتم تفعيل حساباتهم قريبا.

وفي السياق، ثمن بويعقوب نور الدين، الناطق باسم الرابطة الوطنية لطلبة الجزائريين، سياسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الرامية إلى رقمنة القطاع، وذلك عن طريق توفير المنصات الرقمية لتعزيز التواصل بين الأسرة الجامعية، وهذا ما يساعد-حسبه- في القضاء على الفوارق بين الطلبة وتحقيق مخرجات تعليمية سليمة ذات جودة عالية .

وتابع أن منظمته الطلابية تشجع عصرنة الفعل البيداغوجي والخدماتي وتجويد الأداء المعرفي للطالب وتخفيف البيروقراطية داخل الإدارة، مضيفا “إلا أننا نطالب أيضا بوضع برامج تدريب الأساتذة والطلبة ومختلف الفواعل في الساحة الجامعية لتمكينهم من إتقان التعامل والبحث والإفادة من الدروس والمعلومات الإلكترونية المتاحة التي توفرها المنصات الرقمية”.

وإلى ذلك، قال عبد الكريم بن مالك، نائب الأمين العام للاتحاد العام الطلابي الحر، إن إنشاء هذه الأرضية يعتبر خطوة حقيقية من أجل السير نحو الرقمنة، وتيسير التعاملات الإدارية وتحقيق نوع من الشفافية وتسيير كل الإجراءات والتعاملات بين الطلبة والإدارة.

وأضاف بن ملك “نلمس انطلاقة فعلية نحو رقمنة القطاع والسعي نحو صفر ورقة، لكن نتمنى أن تتعمم البوابة وتنخرط فيها كل المؤسسات الجامعية”، مشيرا إلى أن ما يعرقل عملية الرقمنة هو تخلف بعض المؤسسات الجامعية عنها، حيث طالب بتوفير الأنترنت بتدفق عال في الإقامات الجامعية، والجامعات لمواكبة التطور الإلكتروني للقطاع، سواء في التعليم أو على مستوى الخدمات المقدمة.