تعميم تدريس “تاريخ الجزائر” تدريجيا على كافة المدارس العليا

التجربة حيز التطبيق بالقطب الجامعي لسيدي عبد الله.. بداري يكشف:

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، الخميس بالجزائر العاصمة، أنه سيتم بصفة تدريجية تعميم تدريس مادتي “تاريخ الجزائر” و”الوطنية والمواطنة” على كافة المدارس العليا عبر الوطن، بهدف تعزيز الوعي لدى الطلبة وترسيخ انتمائهم الوطني.

وفي رده على أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، قال د. بداري: “إننا اليوم أكثر من أي وقت مضى بحاجة ماسة إلى استحضار قيمنا المرجعية والتمسك بها، باعتبارها حصنا يحمي هويتنا ويعزز تماسك مجتمعنا في مواجهة المد المتسارع الذي تفرضه تكنولوجيات الإعلام والاتصال”.

وبما أن التاريخ “يشكل عصبا حيويا لكل مجتمع، باعتباره ركيزة أساسية لترسيخ الوطنية وفهم سياقات الماضي من أجل قراءة الحاضر واستشراف المستقبل” -يضيف الوزير- فقد اعتمد القطاع خلال السنة الجامعية 2025-2026 مقاربة تدريجية تمثلت في إدراج مادتي “تاريخ الجزائر” و”الوطنية والمواطنة” ضمن برامج التكوين للمدارس الوطنية بالقطب الجامعي لسيدي عبد الله، باعتبارها “تضم نخبة من الطلبة المتفوقين والمسجلين في تخصصات تكنولوجية”.

ويهدف هذا التوجه -مثلما قال- إلى “تعميم تدريس هاتين المادتين تدريجيا على باقي المدارس العليا عبر الوطن، باعتبارهما مادتين أفقيتين موجهتين لتعزيز الوعي الوطني وترسيخ الانتماء”.

من جهة أخرى، وبخصوص ترقية ملحقات الطب إلى كلية (أم البواقي نموذجا)، أوضح الوزير أن التكوين في العلوم الطبية “يخضع لتسيير مشترك بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة” وأن فتح كلية للعلوم الطبية “يستوجب الحصول مسبقا على رأي وزارة الصحة باعتبار أن التكوين التطبيقي والتربصات الميدانية تجرى بالمؤسسات الاستشفائية والعيادات الطبية التابعة لها”.

وأشار إلى أن ترقية الملحقات إلى مصاف كليات للطب “يستوجب استيفاء الشروط اللازمة، بما يضمن توفير تكوين ذي جودة، لاسيما في الشق العيادي الذي يستلزم تأطيرا متخصصا وهياكل استشفائية وبيداغوجية ملائمة وكذا ميادين للبيداغوجيا التطبيقية والتربصات الميدانية الكفيلة بتمكين الطلبة من اكتساب المهارات العملية المطلوبة”.

وانطلاقا من كل هذا، أكد بداري أن قطاعه يعكف حاليا، من خلال اللجنة المشتركة المكلفة، على “تقييم عديد الملحقات ومدى جاهزيتها للتحول التدريجي إلى كليات للطب”، مذكرا بـ”ترقية 6 ملحقات إلى كليات، فيما لا تزال العملية مستمرة لتشمل باقي الملحقات.