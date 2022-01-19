تعويضات بـ 300 مليار للفلاحين المتضررين من الحرائق

قال وزير الفلاحة محمد عبد الحفيظ هني، الثلاثاء، أن قطاعه خصص 3 مليار دج لتعويض الفلاحين والمربين المتضررين من حرائق الغابات 2021.

وحسب بيان صادر عن المجلس الشعبي الوطني فقد “عقدت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، الثلاثاء 18 جانفي 2022 اجتماعا، برئاسة السيد لحسن لعبيد رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى عرض قدمه السيد محمد عبد الحفيظ هني وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وحماية البيئة، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار”.

وأوضح “أطلع الوزير أعضاء لجنة الفلاحة، عن تعويض الفلاحين والمربين المتضررين من حرائق الغابات 2021 حيث وفر القطاع حسب الوزير غلافا ماليا يقدر بــ 3 مليار دج”.

وأضاف “تعويض مربي الماشية في 28 أوت 2021 في ولاية تيزي وزو باعتبارها الولاية الأكثر تضررا، وتم تعويض كل المربين المتضررين”.

وتابع “أنه تم تعويض أكثر من 1146 مربيًا بـ 6337 رأس من الماشية على مستوى 10 ولايات” .

وحسب البيان فقد تم اطلاق عملية تعويض بالأشجار المثمرة على مستوى 22 ولاية، حيث تم لحد الأن التعويض بـ 100.000 شجيرة مثمرة.

وأردف “ومن خلال تدخلهم، ثمن أعضاء لجنة الفلاحة على قرار الدعم الذي أقره مجلس الوزراء الأخير في رفع سعر شراء القمح الصلب من 4500 دج /ق إلى 6000 دج /ق والقمح اللين من 3500 إلى 5000 دج/ق والشعير من 2500 إلى 3400 دج /ق”.