تعيين الفرنسي جان أرنو مبعوثا لقيادة الجهود الأممية بشأن الصراع في الشرق الأوسط

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش يوم الأربعاء، تعيين الفرنسي جان أرنو مبعوثا شخصيا لقيادة الجهود الأممية بشأن الصراع في الشرق الأوسط.

وفي حديثه لوسائل الإعلام بالمناسبة، قال غوتيريش إن “الصراع تجاوز الحدود بشكل لم يتصوره حتى القادة”. داعيا إلى “العودة للاحترام التام للقانون الدولي”.

وجاء في حديث غوتيريش أيضا:”رسالتي إلى الولايات المتحدة وإسرائيل هي أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب. إذ تتعمق المعاناة الإنسانية ويرتفع عدد الضحايا المدنيين، ويتزايد التأثير المدمّر على الاقتصاد العالمي”.

مردفا:”ورسالتي إلى إيران هي وقف مهاجمة جيرانها، الذين ليسوا أطرافا في الصراع. لقد أدان مجلس الأمن هذه الهجمات وطالب بإنهائها، وجدّد التأكيد على ضرورة احترام الحقوق والحريات الملاحية حول الطرق البحرية المهمّة”.