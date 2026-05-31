تعيين حكام المبارتين المتأخرتين لاتحاد العاصمة

عينت اللجنة الفدرالية للتحكيم التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، الحكام المكلفين بإدارة المبارتين المتأخرتين لاتحاد العاصمة.

ويواجه اتحاد العاصمة شباب بلوزداد هذا الثلاثاء في مباراة متأخرة عن الجولة السادسة والعشرين.

وبرمجت المباراة المتأخرة لاتحاد العاصمة أمام نجم بن عكنون، في إطار الجولة 28 يوم الخميس المقبل.

وأسندت مهمة إدارة مباراة اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد للحكم الرئيسي عبد العالي إبرير، وسيتواجد في غرفة “الفار” الحكم هيثم غوثي ومساعده سامي جواد.

أما مباراة “الاتحاد” أمام نجم بن عكنون فسيديرها الحكم أنس عزرين، وسيتواجد في غرفة “الفار” الحكم محمد بلكبير عبد الرحمان، ويساعدة رضوان عمرون.