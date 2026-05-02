تعيين حكام مباراة شباب بلوزداد واتحاد خنشلة

عيّنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم حكام المباراة المتأخرة عن الجولة الـ18 والتي تجمع بين شباب بلوزداد واتحاد خنشلة.

وأسندت مهمة إدارة اللقاء للحكم الرئيسي مصطفى غربال، ويساعده في مهمته كل من حمزة بوزيت وعباس أكرم زرهوني، والحكم الرابع شعوبي محمد لمين.

وسيتواجد في غرفة “الفار” الثنائي علو رضوان وبلوط بلال.

وتلعب المباراة المتأخرة بين شباب بلوزداد والتحاد خنشلة هذا الإثنين بداية من الساعة السادسة إلا ربع، بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

ويتواجد شباب بلوزداد في المركز السابع برصيد 38 نقطة و5 مباريات متأخرة، في حين يحتل اتحاد خنشلة المركز التاسع برصيد 34 نقطة مع مبارتين متأخرتين.