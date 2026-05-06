تعيين حكام مباريات الجولة 28 من الرابطة المحترفة الأولى

عيّنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، حكام مباريات الجولة الـ28 من الرابطة المحترفة الأولى.

وستلعب مباريات الجولة يومي الخميس والجمعة، وستكون مبتورة من لقاء نجم بن عكنون واتحاد العاصمة، المؤجل بسبب خوض “الاتحاد” ذهاب نهائي كأس “الكاف”.

وعيّنت لجنة التحكيم، الحكم الرئيسي طيب بودربال يوسف لإدارة لقاء مولودية الجزائر ومستقبل الرويسات.

أما مباراة أولمبيك أقبو وشباب بلوزداد فسيديرها الحكم الرئيسي عبد العالي إبرير.

وأسندت مهمة إدارة لقاء ترجي مستغانم وشبيبة الساورة للحكم الرئيسي سيد أحمد للوشي.

في حين سيدير الحكم لحلو بن براهم، مباراة مولودية وهران وجمعية الشلف، أما مباراة شبيبة القبائل ووفاق سطيف فسيديرها الحكم أوكيل مهدي.