تعيين 18 مديرا للأمن الولائي وحركة في المديرية العامة

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإجراء حركة مسّت إطارات سامية بالمديرية العامة للأمن الوطني، حسب ما ذكره التلفزيون العمومي مساء الخميس.

وشملت الحركة التي أجريت باقتراح من المدير العام للأمن الوطني، وبعد موافقة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تعيين 18 مديرا للأمن الولائي كالتالي:

مراقب الشرطة سيدهم حسن، رئيسا لأمن ولاية معسكر،

مراقب الشرطة دويسي جيلالي، رئيسا لأمن ولاية بومرداس،

مراقب الشرطة حشلاف علي، رئيسا لأمن ولاية قسنطينة،

مراقب الشرطة طاهوري جيلالي، رئيسا لأمن ولاية ورقلة،

مراقب الشرطة رافع دباح رشيد، رئيسا لأمن ولاية برج بوعريريج،

عميد أول للشرطة آيت عثمان عبد القادر، رئيسا لأمن ولاية المغير،

عميد أول للشرطة براي سليم، رئيسا لأمن ولاية البويرة،

عميد اول للشرطة بن أحمادو نصر الدين، رئيسا لأمن ولاية جيجل،

عميد أول للشرطة بطيوي عبد الغني، رئيسا لأمن ولاية أم البواقي،

عميد أول للشرطة شالة رشيد، رئيسا لأمن ولاية سكيكدة،

عميد أول للشرطة عامر عمور، رئيسا لأمن ولاية بني عباس،

عميد أول للشرطة فوضيل عمار، رئيسا لأمن ولاية غرداية،

عميد أول للشرطة بلجعطيط عبد الحميد، رئيسا لأمن ولاية إيليزي،

عميد أول للشرطة زرق العين حكيم، رئيسا لأمن ولاية تلمسان،

عميد أول للشرطة ربيعي عبد القادر، رئيسا لأمن ولاية تبسة،

عميد أول للشرطة مومني رضا، رئيسا لأمن ولاية تمنراست،

عميد أول للشرطة كشوط فريد، رئيسا لأمن ولاية أولاد جلال،

عميد أول بوشريط أحمد، رئيسا لأمن ولاية غليزان.

كما عُيّن في مناصب سامية بالمديرية العامة، بموجب هذه الحركة كل منّ: