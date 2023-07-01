تغييرات جذرية في السد القطري وبونجاح باق في الفريق

يتربص بالنمسا تحضيرا للموسم الكروي الجديد

اختار نادي السد القطري الذي يلعب له الدولي الجزائري بغداد بونجاح النمسا لخوض المُعسكر الإعدادي للموسم الجديد، الذي يستمر حتى 19 جويلية الجاري، حسبما أكدته جريدة الراية القطرية..

وسوف يتخلل المُعسكر الإعدادي أربع مُباريات ودية للوقوف على مستوى اللاعبين ومدى جاهزيتهم للموسم الجديد، الذي سيستهله الفريق السداوي بالمُشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، في شهر جويلية الجاري بالمملكة العربية السعودية، حيث يفتتح الزعيم مُبارياته بالبطولة الهامة يوم 27 جويلية بمواجهة الوداد المغربي، تليها مواجهة الهلال السعودي يوم 30، وأخيرًا أهلي طرابلس يوم 2 أوت في ختام دور المجموعات. ويسعى الفريقُ السداوي حسب الصحافة القطرية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من خلال المُعسكر الخارجي، لتجهيز الفريق بالصورة اللازمة استعدادًا للموسم الجديد الذي يتطلع خلاله السداوية للظهور بصورة مُختلفة، وتقديم مستويات أفضل والمُنافسة على البطولات.

وأقدمت إدارة النادي السداوي على تغييرات جذرية على مستوى اللاعبين المُحترفين ولم يتبقَ من المُحترفين القدامى سوى الجزائري بغداد بونجاح والبرازيلي جيليرمي فقط، خاصة وأن ابن وهران تألق بشكل ملف للانتباه حيث يعتبر أحد هدافي الفريق ويلقى إجماع كبير في النادي الذي يتطلع جمهوره لمُشاهدة الفريق بعد التدعيمات الجديدة، ولهذا هناك اهتمام كبير ببطولة كأس الملك سلمان، باعتبارها أول اختبار حقيقي للفريق في الموسم، فرغم أن السد في مجموعة قوية جدًا مع الهلال السعودي أحد أفضل الفرق في آسيا والوداد المغربي أحد أفضل الفرق في إفريقيا، إلا أن هناك تفاؤلًا بقدرة الفريق على تقديم مستوى جيّد والتأهل عن المجموعة بل والمُنافسة على لقب البطولة، في حالة ظهور المُحترفين الجدد بالصورة المأمولة.