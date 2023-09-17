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رياضة

تغيير مكان إجراء الجمعية العامة للفاف

الشروق الرياضي
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تغيير مكان إجراء الجمعية العامة للفاف

كشف موقع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بأن أشغال الجمعية الانتخابية، المقررة يوم الـ 21 سبتمبر الجاري، ستجري بسيدي موسى بداية من الساعة العاشرة صباحا بدل فندق “ماكرور” الواقع بباب الزوار. وحسب متتبعين، فإن سبب هذا التغيير هو ضمان إجراء الجمعية العامة في أحسن الظروف.

للإشارة، فإن المترشح وليد صادي، يتواجد في طريق مفتوح لرئاسة “الفاف” باعتباره المرشح الوحيد، بعدما رفضت لجنة الترشيحات ملفات كل من مدوار وإيغيل وقدور ضيف، في وقت يكون إيغيل قد قرر اللجوء الى المحكمة الرياضية الجزائرية، مؤكدا أن ملفه كاملا ويحق له الترشح لرئاسة الغاف.

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