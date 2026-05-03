تغيير هذا اللاعب للوجهة أمر جدّ وارد

فريقه نزل إلى القسم الثاني

لا يُستبعد أن يترك لاعبٌ دوليٌّ جزائريٌّ فريقه، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وسيتأكّد هذا الأمر إذا شارك مع المنتخب الوطني في كأس العالم شهر جوان المقبل، وقدّم عروضا فنية إيجابية.

ويتعلّق الأمر هنا بِالمدافع رفيق بلغالي، بِسبب نزول فريقه هيلاس فيرونا إلى القسم الثاني الإيطالي.

وتعادل فريق هيلاس فيرونا بِهدف لِمثله خارج القواعد مع نادي جوفانتوس مساء الأحد، في مباراة لِحساب الجولة الـ 35 من عمر البطولة الإيطالية. حيث صار يملك 20 نقطة في المركز الـ 19 وقبل الأخير. وهي رتبة تُنزله “آليا” إلى القسم الثاني، إذا علمنا أنه يبتعد بِفارق 12 نقطة عن صاحب المركز الـ 17 نادي ليتشي، قبل ثلاث جولات عن نهاية السباق.

وبِاحتساب مباراة “اليوفي” التي خاض كامل أطوارها، لعب بلغالي 23 مواجهة في “الكالتشيو”، يوجد بينها 19 مباراة خاضها أساسيا. وسجّل هدفين.

وكان رفيق بلغالي قد استهلّ الموسم الحالي مع فريق ميخلن البلجيكي، قبل أن ينتقل في شهر أوت الماضي إلى نادي هيلاس فيرونا لِمدّة 4 مواسم. ومع نزوله إلى القسم الثاني، يُرجّح بِنسبة كبيرة أن يُغيّر الوجهة، مع تردّد أنباء في الصحافة الإيطالية عن رغبة فرق محلّية في الاستفادة من خدمات بلغالي، أبرزها نادي روما.