تفاصيل بيع واسترجاع الكتاب المدرسي وأوامر بتشديد الرقابة

الوزارة تكشف عن ترتيبات التسويق لضمان الوصول إلى 13 مليون تلميذ:

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن الترتيبات والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان التسيير الحسن لكل العمليات المرتبطة بالكتاب المدرسي للسنة الدراسية 2026/2027، من استلام وبيع واسترجاع، وذلك تنفيذا للتعليمات الموجهة من قبل المسؤول الأول عن القطاع، حيث أبرزت في هذا الصدد أن عملية التسويق قد انطلقت رسميا بتاريخ 14 جوان الجاري وتبقى جارية من دون توقف إلى غاية 4 أكتوبر المقبل، أي على مدار خمسة أشهر كاملة، لتنظم العملية بالمؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة وفي فضاءات أخرى مناسبة، على أن يتم البدء في توزيع “الكتاب المجاني” لمستحقيه بداية من الفاتح جويلية المقبل.

وفي مراسلة صادرة عنها بتاريخ 2 جوان الجاري والحاملة لرقم 351، طلبت المديرية العامة للاستشراف والتخطيط والمالية بالوزارة، من مديريها التنفيذيين السهر على تنفيذ مجموعة تدابير إجرائية على أرض الواقع، وفي عدة مجالات، وذلك لأجل إنجاح عملية تسيير الكتاب المدرسي وضمان وصوله لكافة التلاميذ وفي الآجال القانونية المحددة.

توزيع الكتاب المجاني بدءا من الفاتح جويلية

ومن هذا المنطلق، دعت نفس المديرية مديري التربية للولايات، في الشق الخاص بالكتاب المدرسي المجاني، إلى موافاة الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية عن طريق المراكز الولائية للتوزيع والنشر البيداغوجي، بإعداد وضعية عددية للفئات المعنية بالمجانية حسب كل مؤسسة تعليمية في الفترة الممتدة من 21 إلى 30 جوان الحالي، على أن يتم الشروع في عملية توزيع الكتاب المدرسي في إطار المجانية على التلاميذ المستفيدين من المنحة الخاصة (5000 دينار)، ابتداء من 01 جويلية المقبل.

رقابة صارمة على الكتاب المجاني ورفع الحصيلة قبل 15 أكتوبر

وبخصوص “المحاسبة المادية” كتدبير إجرائي ثان، أعلمت ذات المديرية مديريها الولائيين أن العملية يجب أن تجرى على مستوى المؤسسات التعليمية الابتدائيات والثانويات، على أن تقوم بتبليغها بالحصيلة النهائية قبل تاريخ 04 أكتوبر المقبل كآخر أجل.

ومن جهتها، تقوم المصلحة المختصة بمديرية التربية بالمراقبة والتدقيق للحصيلة المنجزة من قبل المؤسسات التربوية، مع التأكد من مطابقتها للقوائم الاسمية للمستفيدين من الكتاب المجاني وإمضائها من طرف كل من مديري التربية والمركز الولائي للتوزيع والنشر البيداغوجي، وإرسالها إلى مديرية الموارد المالية والمادية، المديرية الفرعية لمراقبة تسيير المؤسسات العمومية تحت الوصاية، وذلك قبل تاريخ 15 أكتوبر القادم.

عملية البيع انطلقت في 14 جوان وتستمر إلى غاية 4 أكتوبر

وفيما يخص “بيع الكتاب المدرسي”، كإجراء ثالث، وجهت المديرية نفسها نداء للمديرين تحثهم من خلاله على ضرورة السهر على تنظيم وتأطير العملية لأجل إنجاحها، حيث شددت في هذا الشأن على أن كل مؤسسات التربية والتعليم معنية ببيع الكتاب المدرسي، كما يمكن لمدير التربية عند الاقتضاء أن يوسع عملية البيع إلى فضاءات أخرى وفق مقرر يلحق ببطاقة تقنية، لتكون بذلك عملية بيع الكتاب المدرسي، قد انطلقت رسميا بتاريخ 14 جوان الجاري، وتمتد إلى غاية 04 أكتوبر القادم، ويمكن أن تمدد فترة البيع عند الضرورة، بمقرر يصدره مدير التربية للولاية.

وإلى ذلك، نبهت المديرية على أن عملية بيع الكتاب المدرسي تنظم داخل المؤسسة التعليمية، وفق رزنامة يعدها مدير المؤسسة أو من يكلفه مدير التربية، شريطة أن تحدد فيها فترات العمل ومواقيت البيع، وتمتد طيلة أيام الأسبوع، على أن يتم نشر الرزنامة سالفة الذكر على نطاق واسع وبواسطة كل الوسائل المتاحة لاسيما التعليق في مدخل المؤسسة التعليمية، والموقع الرسمي لمديرية التربية، وذلك قصد إعلام كافة التلاميذ وأوليائهم بمواقيت وفترات البيع.

كما يجب أن تجرى عملية البيع في المدرسة الابتدائية تحت مسؤولية مدير المدرسة الابتدائية، ويساعده في ذلك موظف أو عون مؤهل أو من يكلفهم مدير التربية عند الاقتضاء.

أما عملية البيع في المتوسطة والثانوية، فيجب أن تتم تحت مسؤولية مدير المؤسسة ويساعده المسيّر المالي، وعند الاقتضاء يساعده عون مؤهل، أو من يكلفهم مدير التربية.

وبشأن باقي المهام والمسؤوليات، أكدت المديرية على أن المسؤول عن عملية بيع الكتاب المدرسي هو من يتكفل بتنفيذها، ويتعلق الأمر أولا بتغطية الاحتياجات إن وجدت خلال فترة البيع بالتنسيق مع مدير المركز الولائي للتوزيع والنشر البيداغوجي، فضلا عن ضبط الوضعية المالية والمادية بصفة نهائية فور الانتهاء من عملية البيع، علاوة على السهر على عملية استرجاع الكتب المتبقية من طرف المركز الولائي للتوزيع والنشر البيداغوجي.

وإلى ذلك، فقد رخصت المديرية بتنظيم عملية بيع الكتاب المدرسي في فضاءات أخرى مناسبة، تحت مسؤولية من يكلفه مدير التربية ويساعده موظف أو عون مؤهل.

وفيما يتعلق “بالمحاسبة المادية والمالية لعملية بيع الكتاب المدرسي”، كإجراء رابع، أوضحت المديرية أن المسؤول عن عملية البيع على مستوى المدارس الابتدائية، مطالب بالقيام بمجموعة مهام ومسؤوليات.

ويتعلق الأمر بتحويل مبالغ مبيعات الكتاب المدرسي مباشرة إلى حسابات المركز الولائي للتوزيع والنشر البيداغوجي (الحساب البريدي الجاري، حساب الخزينة أو الحساب البنكي إن وجد) مقابل وصل دفع أو تحويل.

أما المسؤول عن عملية البيع على مستوى المتوسطات والثانويات، فهو مدعو للقيام بتحويل مبالغ مبيعات الكتاب المدرسي إلى العون المحاسب المعتمد للمؤسسة التعليمية مقابل وصل.

وفي مقابل ذلك، يقوم المسؤول عن عملية البيع على مستوى الفضاءات الأخرى بتحويل مبالغ مبيعات الكتاب المدرسي مباشرة إلى حسابات المركز الولائي للتوزيع والنشر البيداغوجي، “الحساب البريدي الجاري، حساب الخزينة أو الحساب البنكي” إن وجد مقابل وصل دفع أو تحويل.

كما يقوم المسؤول عن عملية البيع في النقاط المضبوطة على مستوى المؤسسات التعليمية، وبناء على طلبات الراغبين للقيام بهذه العملية بتحويل مبالغ مبيعات الكتاب المدرسي مباشرة إلى حسابات المركز الولائي للتوزيع والنشر البيداغوجي (الحساب البريدي الجاري، حساب الخزينة أو الحساب البنكي إن وجد) مقابل وصل دفع أو تحويل.

ومن جهته، يتحمّل الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، رسوم تحويلات مبالغ بيع الكتاب المدرسي إلى الحساب البريدي الجاري للمركز الولائي للتوزيع والنشر البيداغوجي.

وفور الانتهاء من عملية بيع الكتاب المدرسي، يقوم المسؤول عن عملية البيع على مستوى المدارس الابتدائية، بإنجاز حوصلة نهائية في ثلاث نسخ يوقّعها، ويرسلها مرفوقة بنسخ من وصولات الدفع أو وصولات التحويل إلى المركز الولائي للتوزيع والنشر البيداغوجي لتأشيرها، وتحول نسخة منها إلى مديرية التربية.

وعلى مستوى المتوسطات والثانويات، فإن مدير الثانوية أو المتوسطة مطالب بالقيام بإنجاز حوصلة نهائية في ثلاث نسخ، وترسل إلى المركز الولائي للتوزيع والنشر البيداغوجي لتأشيرها، وتحول نسخة منها إلى مديرية التربية.

وبالنسبة للفضاءات الأخرى ونقاط البيع، يقوم مسؤول عملية البيع بإنجاز حوصلة نهائية في ثلاث نسخ يوقّعها، ويرسلها مرفوقة بوصولات الدفع أو وصولات التحويل إلى المركز الولائي للتوزيع والنشر البيداغوجي لتأشيرها، وتحول نسخة منها إلى مديرية التربية.

وبخصوص المبيعات التي تتم خارج المؤسسات التعليمية، لفتت المديرية إلى أنه يمكن لأولياء التلاميذ شراء الكتاب المدرسي مباشرة من المركز الولائي للتوزيع والنشر البيداغوجي عن طريق الدفع الإلكتروني عبر الرابط الرسمي للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية https://onps.com.dz من خلال استعمال (البطاقات البنكية أو البطاقات البريدية)، على أن يقوموا بتقديم وصل الدفع إلى المسؤول المكلف بالبيع على مستوى المؤسسة المذكورة، لاستلام حصتهم من الكتب المدرسية.

إعداد حصيلة نهائية عن البيع قبل 16 أكتوبر

وختاما، أكدت المديرية على أن المسؤول المكلف بالبيع على مستوى المؤسسات التعليمية، ملزم بإعداد الحصيلة النهائية مرفوقة بنسخة من وصولات الدفع إلى المركز الولائي للتوزيع والنشر البيداغوجي، والتي يجب أن تتضمن عدد الكتب المستلمة، عدد الكتب المباعة، عدد الكتب المتبقية للاسترجاع ومبلغ المبيعات حسب كل عنوان وطريقة الدفع، على أن يتم إرسالها إلى المركز الولائي للتوزيع والنشر البيداغوجي في أجل أقصاه 16 أكتوبر المقبل.

دفع العلاقة الجزافية عن البيع قبل 13 نوفمبر المقبل

وفيما يخص “العلاوة الجزافية” والاستفادة منها ودفعها للقائمين على عملية بيع الكتاب المدرسي، أبرزت المديرية أن قيمتها قد حددت بمبلغ يحسب على أساس 6 بالمائة من مجموع مبيعات الكتب المدرسية خارج الرسوم لكل مؤسسة، حيث يوزع المبلغ على القائمين عن عملية البيع وفق النسب التالية، ويتم منح نسبة 60 بالمائة لمسؤول عملية البيع، وتعطى نسبة 40 بالمائة لمساعد مسؤول عملية البيع.

ومن جهته، يقوم مدير التربية بإعداد قائمة اسمية للقائمين على عملية بيع الكتاب المدرسي بعنوان المدارس الابتدائية، المتوسطات والثانويات وكذا الفضاءات الأخرى موقّعة من طرفه، لترسل إلى المركز الولائي للتوزيع والنشر البيداغوجي، مرفقة باستمارة معلومات خاصة بالاستفادة من العلاوة الجزافية وصك بريدي مشطوب.

وإلى ذلك، يدفع مبلغ العلاوة الجزافية في حسابات القائمين على عملية بيع الكتاب المدرسي من قبل الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، وذلك في أجل أقصاه 12 نوفمبر القادم، بناء على الحصيلة النهائية لمبيعات الكتب.

خلية متابعة لعمليات بيع الكتاب المدرسي

وختاما، طلبت المديرية من مديري التربية للولايات تشكيل خلية للمتابعة على مستوى مديرية التربية والسهر شخصيا على تجسيد هذه الإجراءات والترتيبات ميدانيا، والحرص على وصول الكتاب المدرسي إلى كافة التلاميذ في الآجال المحددة وبكل الطرق المتاحة، وكذا الوقوف على دفع مستحقات القائمين على هذه العملية، مع موافاة مصالح الوزارة الوصية بحصيلة أسبوعية وبتقرير عند نهاية العملية على البريد الإلكتروني.