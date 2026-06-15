تفاصيل جديدة بشأن إجراءات تسوية الضرائب وتصفية المستحقات الجبائية

أعلنت المديرية العام للضرائب، في بلاغ لها اليوم الإثنين، 15 جوان، عن استحداث شبابيك “تسوية” على مستوى قباضات الضرائب.

وذكرت المديرية في بلاغها أنه “من أجل ضمان مرافقة أفضل للمكلّفين بالضريبة والمواطنين الراغبين في الاستفادة من التدابير الاستثنائية المنصوص عليها في المادتين 93 و122 من قانون المالية لسنة 2026، والمتعلقتين على التوالي بالتسوية الجبائية الطوعية وإلغاء وتطهير الديون الجبائية، تنهي المديرية العامة للضرائب إلى علم كافة المواطنين والمكلفين بالضريبة بأنه تم استحداث شبابيك تحمل تسمية «تسوية» على مستوى قباضات الضرائب الكلاسيكية، وكذا تلك التابعة للمراكز الجوارية للضرائب (CPI) ومراكز الضرائب (CDI)، عبر كامل التراب الوطني.”

وتُخصَّص هذه الشبابيك لإعلام وتوجيه والتكفل بالأشخاص الراغبين في الاستفادة من هذه التدابير الاستثنائية.

وذكرت المديرية بأن قانون المالية 2026 أقرّ إجراءين استثنائيين لتمكين المكلفين بالضريبة من تسوية وضعيتهم الجبائية وتصفية ديونهم الجبائية.

ويتيح إجراء التسوية الجبائية الطوعية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين المؤهلين للاستفادة من هذا الاجراء، تسوية المبالغ غير المصرح بها تلقائيًا، من خلال دفع ضريبة وحيدة محررة بنسبة 8%، دون تطبيق غرامات و/أو متابعات.

ويستهدف هذا الإجراء، على وجه الخصوص، المكلّفين بالضريبة غير المعرفين لدى الإدارة الجبائية، وكذا الذين لم يوفوا بالتزاماتهم المتعلقة بالتصريح والدفع. ويتعين استكمال الإجراءات ذات الصلة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026.

أما إجراء إلغاء وتطهير الديون الجبائية، فينص على الإلغاء الكلي والتلقائي للديون الجبائية المسجلة بعنوان السنوات 2011 وما قبلها، بالإضافة إلى تخفيض بنسبة 30% من أصل الحقوق المستحقة وإلغاء الغرامات والزيادات المرتبطة بالديون الجبائية المسجلة خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى غاية 31 ديسمبر 2025، وذلك شريطة تسديد المبلغ المتبقي المستحق في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026، دفعة واحدة أو بأقساط.

كما دعت المديرية المديرية العامة للضرائب المعنيين إلى التقرب من شبابيك “تسوية” للاستفادة من مرافقة شخصية، ومن المزايا التي توفرها هذه التدابير الاستثنائية، الرامية إلى تعزيز الامتثال الجبائي وتطهير الديون الجبائية.