-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
السعودية تعلن موعد رأس السنة الهجرية 1448ه
اقتصاد

تفاصيل جديدة بشأن إجراءات تسوية الضرائب وتصفية المستحقات الجبائية

الشروق أونلاين
  • 301
  • 0
تفاصيل جديدة بشأن إجراءات تسوية الضرائب وتصفية المستحقات الجبائية
ح. م
المديرية العامة للضرائب.

أعلنت المديرية العام للضرائب، في بلاغ لها اليوم الإثنين، 15 جوان، عن استحداث شبابيك “تسوية” على مستوى قباضات الضرائب.

وذكرت المديرية في بلاغها أنه “من أجل ضمان مرافقة أفضل للمكلّفين بالضريبة والمواطنين الراغبين في الاستفادة من التدابير الاستثنائية المنصوص عليها في المادتين 93 و122 من قانون المالية لسنة 2026، والمتعلقتين على التوالي بالتسوية الجبائية الطوعية وإلغاء وتطهير الديون الجبائية، تنهي المديرية العامة للضرائب إلى علم كافة المواطنين والمكلفين بالضريبة بأنه تم استحداث شبابيك تحمل تسمية «تسوية» على مستوى قباضات الضرائب الكلاسيكية، وكذا تلك التابعة للمراكز الجوارية للضرائب (CPI) ومراكز الضرائب (CDI)، عبر كامل التراب الوطني.”

وتُخصَّص هذه الشبابيك لإعلام وتوجيه والتكفل بالأشخاص الراغبين في الاستفادة من هذه التدابير الاستثنائية.

وذكرت المديرية بأن قانون المالية 2026 أقرّ إجراءين استثنائيين لتمكين المكلفين بالضريبة من تسوية وضعيتهم الجبائية وتصفية ديونهم الجبائية.

ويتيح إجراء التسوية الجبائية الطوعية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين المؤهلين للاستفادة من هذا الاجراء، تسوية المبالغ غير المصرح بها تلقائيًا، من خلال دفع ضريبة وحيدة محررة بنسبة 8%، دون تطبيق غرامات و/أو متابعات.

ويستهدف هذا الإجراء، على وجه الخصوص، المكلّفين بالضريبة غير المعرفين لدى الإدارة الجبائية، وكذا الذين لم يوفوا بالتزاماتهم المتعلقة بالتصريح والدفع. ويتعين استكمال الإجراءات ذات الصلة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026.

أما إجراء إلغاء وتطهير الديون الجبائية، فينص على الإلغاء الكلي والتلقائي للديون الجبائية المسجلة بعنوان السنوات 2011 وما قبلها، بالإضافة إلى تخفيض بنسبة 30% من أصل الحقوق المستحقة وإلغاء الغرامات والزيادات المرتبطة بالديون الجبائية المسجلة خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى غاية 31 ديسمبر 2025، وذلك شريطة تسديد المبلغ المتبقي المستحق في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026، دفعة واحدة أو بأقساط.

كما دعت المديرية المديرية العامة للضرائب المعنيين إلى التقرب من شبابيك “تسوية” للاستفادة من مرافقة شخصية، ومن المزايا التي توفرها هذه التدابير الاستثنائية، الرامية إلى تعزيز الامتثال الجبائي وتطهير الديون الجبائية.

مقالات ذات صلة
جرف رمال البحر لتوسعة ميناء عنابة الفوسفاتي (صور)

جرف رمال البحر لتوسعة ميناء عنابة الفوسفاتي (صور)

إطلاق الطبعة الثانية لتقييم حاضنات الأعمال لسنة 2026

إطلاق الطبعة الثانية لتقييم حاضنات الأعمال لسنة 2026

أسعار النفط تتراجع إلى أدنى مستوياتها وخام برنت يسجل 83.14 دولار

أسعار النفط تتراجع إلى أدنى مستوياتها وخام برنت يسجل 83.14 دولار

جلاوي يقيّم مشاريع الأشغال العمومية ويبحث الاستثمارات المستقبلية للقطاع

جلاوي يقيّم مشاريع الأشغال العمومية ويبحث الاستثمارات المستقبلية للقطاع

50 يوما أمام هؤلاء لإيداع الحسابات الاجتماعية لـ2025

50 يوما أمام هؤلاء لإيداع الحسابات الاجتماعية لـ2025

أكثر من 100 عارض يشاركون في المعرض الوطني للأثاث والديكور لتعزيز التصدير

أكثر من 100 عارض يشاركون في المعرض الوطني للأثاث والديكور لتعزيز التصدير

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد