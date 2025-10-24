تفاصيل لباس “محاربي الصحراء” في مونديال 2026

ستطرأ تغييرات على اللباس الرياضي للمنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم، من تصميم الشركة الألمانية “أديداس”.

ومعلوم أن اتحاد الكرة الجزائري متعاقد مع هذه الشركة، منذ نهاية تظاهرة كأس العالم 2014 بِالبرازيل.

ويُشير تاريخ الـ 10 من أكتوبر 2024، إلى موعد أوّل مرّة ارتدى خلالها زملاء القائد والجناح رياض محرز اللباس الرياضي الحالي الأبيض. وكان ذلك خلال مباراة المنتخب الوطني والضيف الطوغولي بِملعب “19 ماي 1956” بعنابة، لِحساب الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025. وبعد أربعة أيّام من ذلك، ارتدوا الزّي الأخضر خارج القواعد بِالعاصمة لومي (الصورتان المدرجتان أدناه).

وبِشأن اللباس الرياضي الجديد، فستطرأ عليه التغييرات التالية:

– التحوّل من اللّون الأبيض التقليدي إلى الأبيض الطباشيري.

– أمّا لباس المقابلات الخارجية، فاللون سيتحوّل من الأخضر الداكن إلى الأخضر الطبيعي (الصورتان المدرجتان أدناه).

– ترصيع صدر القميص بِالعلم الجزائري، بدلا من شعار اتحاد الكرة (الفاف). وطبعا، يبقى شعار “أديداس” مثبّتا إلى جانبه. مثلما كان الشأن في مواجهة إيران ودّيا بِالنمسا أواخر مارس 2018 (الصورة الأخيرة المدرجة أدناه).

– وفقا للموقع العالمي “فوتي هيدلاينز”، فإن اللباس الجديد للمنتخب الوطني سيرتديه زملاء المهاجم محمد الأمين عمورة في المحطة الدولية لِشهر مارس 2026 (مواجهتان ودّيان لـ “الخضر”).

وتُظهر الصور المدرجة أدناه الألبسة الرياضية للمنتخب الوطني في تظاهرات كأس العالم، علما أن نسختَي إسبانيا 1982 والمكسيك 1986 من تفصيل الشركة الوطنية للصناعات النسيجية “سونيتكس”. وطبعتَي جنوب إفريقيا 2010 والبرازيل 2014 من تصميم الشركة الألمانية “بيما Puma”.

مونديال 1982:

مونديال 1986:

مونديال 2010:

مونديال 2014: