تفكيك شبكة دولية لتنظيم رحلات الهجرة السريّة من المغرب (فيديو)

العملية الثانية من نوعها ضدّ شبكات الهجرة السريّة

تمكّنت مصالح الدرك الوطني بولاية وهران من تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة السرية، انطلاقا من المغرب نحو إسبانيا مرورا بالجزائر.

العملية الثانية من نوعها ضد شبكات الهجرة السرية، أسفرت عن توقيف 32 شخصا، من بينهم 28 شخصا من جنسية مغربية و4 جزائريين.

كما مكّنت العملية من حجز:

قارب مزود بمحرك،

و4 سيارات سياحية،

مبلغ مالي قدر بـ520 مليون سنتيم،

ومبالغ مالية بالعملة الأجنبية قدرت بـ1640 أورو و510 درهم مغربي و75 ليرة تركية،

إلى جانب حجز جوازات سفر وهواتف نقالة.

وتمّت الإطاحة بهذه الشبكة، بعد ورود معلومات إلى المصالح الأمنية، تفيد “بتخطيط مجموعة إجرامية لمغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية عبر البحر”.

وسيقدّم المتهمون أمام الجهات القضائية المختصّة، فور استكمال إجراءات التحقيق، حسب ما ذكرته متحدثة باسم نفس المصالح.