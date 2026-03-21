تقارير: ترامب يدرس خططًا للاستيلاء على مخزونات إيران النووية

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة ترامب تعمل على وضع استراتيجيات وأساليب وخيارات للاستيلاء على المخزونات النووية الإيرانية.

ونقلت شبكة “سي بي أس” نيوز، عن مصادر مطلعة بأن إدارة ترامب تعمل على وضع استراتيجيات وأساليب وخيارات لتأمين أو استخراج المواد النووية الإيرانية، في الوقت الذي تدخل فيه الحملة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد طهران مرحلة أكثر غموضاً.

وقالت الشبكة “لم يتضح توقيت أي عملية من هذا القبيل – في حال أمر الرئيس ترامب بها وقال أحد المصادر إنه لم يتخذ أي قرار بعد.”

وركّزت خطط الإدارة الأميركية على احتمال نشر قوات من قيادة العمليات الخاصة المشتركة، وهي وحدة عسكرية نخبوية تُكلَّف عادة بأكثر المهام حساسية، لا سيما تلك المرتبطة بمنع انتشار الأسلحة النووية، بحسب مصدرين تحدثا إلى الشبكة.

كما نقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين بأن إدارة ترامب لم تستبعد محاولة استعادة مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب كجزء من الحملة العسكرية الحالية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، للصحفيين في وقت سابق من هذا الأسبوع: “إنه خيار مطروح أمامه”.

من جهته، قال رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لبرنامج “واجه الأمة مع مارغريت برينان” على قناة سي بي إس نيوز هذا الأسبوع : “نتحدث عن أسطوانات تحتوي على غاز سادس فلوريد اليورانيوم شديد التلوث بنسبة 60%، لذا فإن التعامل معه صعب للغاية. لا أقول إنه مستحيل، فأنا أعلم أن هناك قدرات عسكرية هائلة للقيام بذلك، لكنها ستكون عملية بالغة الصعوبة بكل تأكيد”.

وذكرت الشبكة أنه ومنذ بداية الحرب، أدرج ترامب ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي كأحد أهداف الحرب.