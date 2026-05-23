تقرير ألماني يشيد بمسار الجزائر في الطاقات المتجددة

أكد تقرير صادر عن الوكالة الألمانية للتجارة والاستثمار أن الجزائر تسرّع انتقالها الطاقوي عبر مشاريع مهيكلة في مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، مستهدفة بلوغ قدرة إنتاجية مثبتة تصل إلى 15 جيغاواط من الطاقات المتجددة في آفاق عام 2035، مع تعزيز موقعها كممون طاقوي استراتيجي لأوروبا.

وأوضح التقرير أن الجزائر، رغم امتلاكها احتياطات كبيرة من المحروقات باعتبارها أكبر منتج لها في المنطقة، تبدي “إرادة ثابتة” لمواكبة التحول العالمي نحو الطاقات النظيفة، من خلال التجسيد التدريجي لمشاريع كبرى للطاقة الشمسية وإطلاق برامج استثمارية واسعة في قطاع الطاقات المتجددة.

وأشار المصدر إلى دخول محطتين للطاقة الشمسية حيز الخدمة خلال ماي 2026 بقدرة 200 ميغاواط لكل محطة، في ولايتي المغير وبسكرة، مع توقع ضخ قدرة إجمالية تصل إلى 1400 ميغاواط في الشبكة الوطنية للكهرباء قبل نهاية السنة الجارية.

وتندرج هذه المشاريع ضمن المناقصات التي أطلقتها الجزائر سنة 2023 لإنجاز مشاريع طاقة شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 3000 ميغاواط، فيما تم منح ثلاثة مشاريع إضافية سنة 2025 بطاقة إجمالية قدرها 520 ميغاواط.

كما كشف التقرير أن نسبة تقدم الأشغال في 22 محطة شمسية قيد الإنجاز بلغت نحو 40%.

وأكدت الوثيقة أن الاستراتيجية الطاقوية الجزائرية تهدف أساسًا إلى تقليص الاعتماد الكبير على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، معتبرة أن تطوير الطاقات المتجددة يشكل “محفزًا” للحفاظ على قدرات البلاد التصديرية من الغاز بالتوازي مع تلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى تواصل هيكلة صناعة الطاقة الشمسية المحلية، مع بروز فاعلين وطنيين متخصصين في تصنيع الألواح الكهروضوئية والهندسة وتطوير المشاريع.

كما أبرز المصدر الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الجزائر في مجال طاقة الرياح، رغم أنها “لا تزال غير مستغلة بشكل كبير”، موضحًا أن البلاد لا تضم حاليًا سوى محطة واحدة لطاقة الرياح بقدرة 10.2 ميغاواط تقع بولاية أدرار.

وأضاف أن السلطات الجزائرية تدرس، بالتعاون مع البنك الدولي، جدوى مشاريع لإنتاج 1000 ميغاواط من طاقة الرياح موزعة على عشرة مواقع.

وختم التقرير بالتأكيد على سعي الجزائر إلى لعب دور محوري في الاقتصاد العالمي الناشئ للهيدروجين الأخضر، ضمن مسار تنويع مصادر الطاقة وتعزيز مكانتها في الأسواق الدولية.