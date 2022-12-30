تقرير: الجزائر الرابعة عربيا من حيث احتياطات الغاز

أصدر صندوق النقد العربي تقريرا كشف فيه عن حجم احتياطيات الغاز لدى الدول العربية، والذي احتلت فيه الجزائر المركز الرابع.

وكشف صندوق النقد العربي في تقريره الذي جاء تحت عنوان “التقرير العربي الاقتصادي الموحد”، أن احتياط الغاز الطبيعي العربي يساهم بنسبة 26.9% من الاحتياطي العالمي.

وحسب التقرير، احتلت الجزائر المرتبة الرابعة عربيا باحتياطي بلغ حوالي 4.505 مليار متر مكعب.

وجاءت في صدارة الدول العربية دولة قطر باحتياطي بلغ حوالي 23.831 مليار متر مكعب، تليها المملكة العربية السعودية باحتياطي بلغ 8.438 مليار متر مكعب، ثم الإمارات العربية المتحدة باحتياطي بلغ 7.73 مليار متر مكعب.

وأوضح التقرير، أن احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم انخفضت في نهاية عام 2021 بنسبة 9.0 في المائة لتصل إلى 4.205 تريليون متر مكعب.

ولفت المصدر ذاته إلى أن احتياطيات الغاز الطبيعي في الدول العربية لعام 2021، استقرت عند نفس المستوى المحقق في نهاية عام 2020، وهو 2.55 تريليون متر مكعـب.

وفي وقت سابق وحسب احصائيات نشرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، احتلت الجزائر المركز الثاني افريقيا بعد نيجيريا من حيث احتياطي الغاز.