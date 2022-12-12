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هذا ترتيب الجزائر إفريقيا من حيث احتياطي النفط والغاز

الشروق أونلاين
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هذا ترتيب الجزائر إفريقيا من حيث احتياطي النفط والغاز
ح.م

جاءت الجزائر في المراكز الثلاث الأولى من حيث احتياطي النفط والغاز في إفريقيا.

وحسب احصائيات نشرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فقد احتلت الجزائر المركز الثاني افريقيا بعد نيجيريا من حيث احتياطي الغاز.

وقدر احتياط الجزائر من الغاز بـ 4.5 تريليون متر مكعب وهو ما يشكل 25.3 بالمئة من الاحتياط الإجمالي للقارة.

أما فيما يخص الذهب الأسود فاحتلت الجزائر المركز الثالث افريقيا بعد كل من ليبيا ونيجيريا.

ويبلغ احتياطي البترول في الجزائر 12 مليار برميل، ما يمثل 9.6 بالمئة من احتياط القارة السمراء والذي قدر 124.6مليار برميل.

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