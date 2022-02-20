تقرير رقمي يكشف عدد مستخدمي شبكات التواصل والانترنت في الجزائر

كشف تقرير رقمي جديد، صدر مؤخرا، عن موقع Datareportal، عدد مستخدمي الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في الجزائر لسنة 2022.

وبحسب التقرير فقد بلغ عدد خطوط الهاتف النقال 46.57 مليون خط هاتفي، بينما بلغ عدد مستعملي الأنترنت 27.28 مليون مستعمل، من بينهم 26.60 مليون مستخدم للشبكات الاجتماعية.

وأضاف أن عدد المستخدمين الجدد للانترنت بلغ حوالي 1.7.مليون مستخدم جديد، منهم 1.6 مليون مستخدم جديد لشبكات التواصل الاجتماعي، مشيرا أن عدد مستخدمي فيسبوك وحدهم بلغ حوالي 25.43 مليون.

وأوضح التقرير أن متوسط تدفق الانترنت في الجزائر 11.44 ميڨابيت في الثانية للهاتف النقال و9.78 ميڨابيت في الثانية للانترنت الثابت، بزيادة سرعة قدرها 170 في المئة عن السنة الفارطة.

وأتبع أن أغلب مستخدمي الأنترنت يستخدمون الهاتف النقال بنسبة 58.95 بالمئة فيما يستخدم حوالي 38.97 الأنترنت على الحواسيب.

ويتربع “غوغل كروم” حسب ذات التقرير على عرش أدوات التصفح على الإنترنت بنسبة 86.14 بالمئة، فيما بقي Google سيد محركات البحث بنسبة 98.60 بالمئة.

في ذات السياق كشف أن عدد مستخدمي منصة إنستغرام 8.60 مليون مستخدم بزيادة حوالي 1.8 مليون مستخدم عن العام الماضي، بينما بلغ عدد مستخدمي تطبيق ماسنجر حوالي 14.25 مليون مستخدم.

ووصل عدد مستخدمي شبكة LinkedIn إلى 2.80 مليون مستخدم بزيادة حوالي 300الف مستخدم عن العام الماضي، وسناب شات إلى 6.25 مليون بزيادة. 1.3 مليون مستخدم، بينما لا يزال تويتر يعاني في الجزائر بأقل من مليون مستخدم بعدد 891 ألف مستخدم.