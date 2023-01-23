تقرير: هذه أكثر الوظائف طلبا في الجزائر عام 2022

سلط تقرير لمختصين في التوظيف الضوء على الوظائف الأكثر طلبا في الجزائر عام 2022، مشيرين إلى أن سوق العمل المحلي عرف زيادة بنسبة 30 بالمائة في إعلانات الوظائف.

وأوضح تقرير لموقع “امبلواتيك” الجزائري للتوظيف، وموقع ” BCG”، لمجموعة بوسطن الاستشارية، أنه بعد ما يقرب من عامين من كوفيد، شهدت الغالبية العظمى من القطاعات الاقتصادية نموًا انتعاشًا في عام 2022 مقارنة بالعام الذي سبقه مما أدى إلى تنشيط سوق العمل وظهور احتياجات ومهن جديدة.

وأضاف التقرير أن التجارة والصناعة والتمويل تندرج في المراكز الثلاثة الأولى من أكثر المهن المرغوبة.

وتظل المهنة الأكثر رواجًا هي:

1- مهنة مندوب المبيعات 25 بالمائة

2- الوظائف الإدارية 21 بالمائة

3- وظائف الصناعة بنسبة 19بالمائة

5- المالية 13بالمائة

6- الصحة والصيدلة 5 بالمائة

7- الأشغال العمومية والبناء 4 بالمائة

8- السياحة والفندقة 2 بالمائة

وكشف الموقع أن الصناعة تتصدر القطاعات الأكثر توظيفًا:

1- قطاع الصناعة بنسبة 23٪ والتي تعكس عودة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التوظيف.

2- التجارة والتوزيع بنسبة 12 ٪

3- قطاعات تكنولوجيا المعلومات – الاتصالات – الإنترنت (11٪).

4- البناء (9٪)

5- المالية (8٪).

6- الطاقة (6٪)

7- الإدارة والمنظمات غير الحكومية 1٪

وأشار الموقع إلى زيادة إيجابية في عروض العمل التي تستهدف المبتدئين أو المتقدمين لأول مرة، والتي تمثل ما يقرب من ثلث الفرص المنشورة.

وأشار الموقع إلى أن دراسة عالمية تكشف عن التوقعات الجديدة للباحثين عن عمل حول العالم ، مع قسم مخصص لكل دولة مشاركة ، بما في ذلك الجزائر.

فيما يتعلق بالتطلعات المهنية للجزائريين المستجوبين فإنه مع تزايد ندرة المواهب في جميع أنحاء العالم ، أظهر الاستطلاع أن 50٪ من المستطلعين قالوا إنهم مستعدون لرفض الوظيفة إذا كانت لديهم تجربة سيئة أثناء عملية التوظيف.

ومن هنا تأتي أهمية العلامة التجارية لصاحب العمل وتجربة المرشح أثناء عملية التوظيف.