تقرير يكشف عدد الإصابات في تل أبيب منذ بدء الحرب على إيران

كشف تقرير عبري صادر عن وزارة الصحة في تل أبيب، اليوم الأحد، عدد الإصابات وسط الصهاينة، منذ بدء الحرب على إيران.

وقالت وزارة الصحة في الأراضي المحلتة: “منذ بدء عملية زئير الأسد (العدوان على إيران في 28 فيفري) وحتى الساعة 7:00 صباح الأحد، تم إجلاء 6833 مصابا إلى المستشفيات”.

وأوضحت أن من بين إجمالي المصابين، يتلقى نحو 138 شخصا العلاج حاليا، بينهم حالتان حرجتان، و14 حالة خطيرة، و26 متوسطة، و93 طفيفة، ومصابان بالهلع، وحالة واحدة تخضع للتقييم الطبي.

وأوضحت أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تم إدخال 108 مصابين إلى المستشفيات، بينهم حالتان متوسطتان، و 105 حالات طفيفة، وحالة واحدة بالهلع.

ولم يتسن التأكد عبر مصادر مستقلة من أعداد القتلى والمصابين، إذ تفرض تل أبيب تعتيما شديدا على نتائج الرد العسكري الإيراني والقصف الذي يقوم به “حزب الله”.

وأسفر العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران عن آلاف القتلى والجرحى، واغتيال قادة أبرزهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، ومسؤولون أمنيون.