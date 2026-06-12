تقليص الأوراق لدى الضرائب… وهذه الفئات معنية بالتصريح إلكترونيا!

تعليمة بتعميم نظام "جباياتك" على المراكز والمفتشيات والقباضات

استثناء لإيداع تصريحات 2025 ورقيا واستمرار التصريحات الورقية مؤقتا

الإجراءات الجديدة لتخفيف التنقل وتمكين المكلفين من أداء التزاماتهم عن بعد

أمرت مصالح الضرائب بإنهاء العمل فعليا بالتصريح الورقي بالنسبة لفئات من المكلفين بالضريبة، بعد ما أصبح التصريح الإلكتروني إلزاميا بالنسبة للخاضعين لنظام الربح الحقيقي والنظام المبسط للمهن غير التجارية، كما فتحت لأول مرة إمكانية تسديد الضرائب والرسوم عن بعد أمام المكلفين التابعين لمراكز الضرائب والمراكز الجوارية والمفتشيات، بغض النظر عن النظام الجبائي الذي يخضعون له.

وفي مفارقة لافتة، رخصت الإدارة الجبائية بصفة استثنائية بإيداع التصريحات المتعلقة بسنة 2025 في شكل ورقي، رغم إقرار إلزامية التصريح الإلكتروني، في انتظار استكمال الجوانب التقنية التي تسمح بالتطبيق الفعلي لهذا التحول نحو الرقمنة، مع الإبقاء على إلزامية التصريح الإلكتروني بالنسبة لاكتتاب التصريح سلسلة 6 رقم 50.

وحسب تعليمة صادرة عن المديرية العامة للضرائب بتاريخ 6 ماي 2026، تحمل ترقيم 31/2026، موقعة من طرف رئيس قسم التسيير والتحصيل الجبائي وعصرنة المنظومة المهنية للضرائب، واطلعت عليها “الشروق”، فإن الإدارة الجبائية شرعت في تنفيذ إجراءات جديدة تتعلق بكيفيات التصريح ودفع الضرائب والرسوم، تطبيقا لأحكام المادة 111 من القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية 1447 الموافق لـ14 ديسمبر 2025، المتضمن قانون المالية لسنة 2026.

وأوضحت التعليمة أن التعديلات المدرجة بموجب المادة 111 من قانون المالية لسنة 2026 على أحكام المادة 67 من قانون المالية لسنة 2017، تندرج في إطار تعميم نظام “جباياتك” على جميع المصالح الجبائية العملياتية، بما فيها مراكز الضرائب والمراكز الجوارية للضرائب والمفتشيات وقباضات الضرائب، بهدف تمكين المكلفين بالضريبة التابعين لهذه المصالح من أداء التزاماتهم الجبائية عن بعد، في خطوة تندرج ضمن مسار عصرنة الإدارة الجبائية وتبسيط الإجراءات.

وأشارت المديرية العامة للضرائب أن التشريع الجبائي الساري إلى غاية 31 ديسمبر 2025 لم يكن ينص على أداء الالتزامات الجبائية عن طريق الوسائل الإلكترونية إلا بالنسبة للمكلفين بالضريبة التابعين لمديرية كبريات المؤسسات، وذلك بموجب أحكام المادة 169 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجبائية.

وفيما يتعلق بكيفيات التصريح، أكدت التعليمة أنه تم توسيع إلزامية إيداع التصريحات الجبائية عن طريق الوسائل الإلكترونية لتشمل المكلفين بالضريبة التابعين لمراكز الضرائب والمفتشيات والخاضعين لنظام الربح الحقيقي والنظام المبسط للمهن غير التجارية، وبناء على ذلك، يتعين على المعنيين إيداع التصريح سلسلة 6 رقم 50، والتصريحات السنوية للنتائج “تا” رقم 11-6 وملاحقها رقم 2-6، وتصريح الأرباح غير التجارية رقم 13-6، وكشف العملاء رقم 3-6، إلى جانب التصريح السنوي بالمرتبات والأجور رقم 29-6، عبر الوسائل الإلكترونية.

أما بالنسبة للمكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، فقد أوضحت الوثيقة أنه يمكنهم أداء التزاماتهم التصريحية عن طريق الوسائل الإلكترونية، غير أن هذا الإجراء يبقى اختياريا في الوقت الراهن، بما يسمح لهم بمواصلة إيداع التصريحات وفق الطرق المعمول بها.

وبخصوص كيفيات الدفع، نصت التعليمة على إمكانية تسديد الضرائب والرسوم المستحقة عن طريق الدفع الإلكتروني أو الدفع عن بعد بالنسبة للمكلفين بالضريبة التابعين لمراكز الضرائب والمراكز الجوارية للضرائب والمفتشيات، وذلك بغض النظر عن النظام الجبائي الخاضعين له، مع الإبقاء على الطابع الاختياري لهذا الإجراء في المرحلة الحالية.

كما كشفت المديرية العامة للضرائب أنه، وفي انتظار استكمال الأعمال التي باشرتها الفرق التقنية والوظيفية التابعة لها من أجل التطبيق الفعلي للوسيلة التي تسمح بأداء الالتزامات التصريحية إلكترونيا، فقد تم الترخيص بصفة استثنائية، للمكلفين بالضريبة المعنيين بإيداع التصريحات المتعلقة بسنة 2025 في شكل ورقي، بالاستناد إلى التعليمة رقم 46\ 2026 المؤرخة في 19 أفريل 2026، مع التأكيد في المقابل على أن إلزامية التصريح الإلكتروني تبقى قائمة بالنسبة لاكتتاب التصريح سلسلة 6 رقم 50.

وفي ختام التعليمة، شددت المديرية العامة للضرائب على ضرورة السهر على التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات الجديدة، مع رفع أي صعوبات قد تعترض تنفيذها في الميدان قصد معالجتها في الوقت المناسب.