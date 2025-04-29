تقليص عدد اللاعبين الأجانب في البطولة الجزائرية

أربعة لاعبين بدل خمسة ابتداء من الموسم المقبل

طالبت اللجنة الفنية للفاف،خلال الاجتماع الدوري الذي عقدته مع رؤساء الأندية ومسؤولين في الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وبحضور المدرب فلاديمير بيتكوفيتش تقليص عدد اللاعبين الأجانب في البطولة من خمسة لاعبين إلى أربعة ابتداء من الموسم المقبل.

بعد الدراسة الفنية التي قامت بها اللجنة الفنية لأرقام اللاعبين الأجانب في الدوري الجزائري خلال هذا الموسم 2024-2025، وهو الأول من نوعه الذي يعرف تأهيل خمسة لاعبين أجانب دفعة واحدة في كل فريق، حيث وصفت الحصيلة بالسلبية والكارثية.

وأوصت اللجنة بتقليص عدد اللاعبين الأجانب من خمسة لاعبين إلى أربعة ابتداءً من الموسم المقبل، ووفق شروط معينة، في انتظار تصديق المكتب الفدرالي على هذا القرار خلال اجتماعه القادم

وتحدث مصدر حضر اجتماع اللجنة الفنية،، لمنصة “وين وين بخصوص هذا القرار، قائلاً: “تقرر تقليص عدد اللاعبين الأجانب من خمسة إلى أربعة ابتداء من موسم 2025-2026″، وأوضح: “يمكن للأندية المتعاقدة مع خمسة لاعبين، والتي لا تزال عقودهم سارية المفعول الاحتفاظ بهؤلاء اللاعبين، لكن لا يمكنها تسجيل أكثر من أربعة لاعبين في المباراة الواحدة”.

وتابع: “القرار كان منتظراً لأن أرقام اللاعبين الأجانب هذا الموسم كانت سلبية للغاية.. ثلاثة لاعبين فقط من أصل 37 لاعباً مسجلاً في البطولة يلعبون بانتظام، ثلاثة لاعبين فقط تجاوزوا معدل 80 دقيقة لعب”، وهو ما يفسر لجوء اللجنة الفنية إلى اقتراح تقليص عدد اللاعبين الأجانب في كل فريق في البطولة