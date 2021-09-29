تقنيان إنجليزيان: ما فعله ميسي أمام محرز إهانة للنجم الأرجنتيني

أبدى تقنيان إنجليزيان استغرابهما من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد أن استلقى أرضا خلف جدار الصّدّ، لِمنع رياض محرز من هزّ الشباك بِتسديدة لِمخالفة على مقربة من المرمى.

حدث ذلك خلال مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي والمضيف باريس سان جيرمان الفرنسي سهرة الثلاثاء، في إطار منافسة رابطة أبطال أوروبا.

وقال المحلّل الفني التلفزيوني ريو فيرديناند، كما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية على لسانه، الأربعاء: “كان على ميسي أن يرفض طلب مدربه بوكيتينو، ويقول له: لا، لن أستلقي أرضا خلف الجدار. إنّه سلوك غير مُحترم. ما كان على ميسي أن يفعل هذا”.

وسبق لِريو فرديناند نيل كأس رابطة أبطال أوروبا في منصب مدافع، مع فريق مانشستر يونايتد في موسم 2007-2008.

من جهته، قال المحلّل الفني التلفزيوني أوين هارغريفز: “صراحة، لم أُصدّق أن يلجأ ميسي إلى الاستلقاء أرضا. لقد أهان نفسه!”.

وحاز أوين هارغريفز بِدوره كأس رابطة أبطال أوروبا في مركز متوسط ميدان، مع فريق بايرن ميونيخ الألماني عام 2001، ومع مانشستر يونايتد عام 2008.