تكريم المتفوقين في “البكالوريا” و”البيام” برحلة إلى تركيا

مبرمجة خلال الأسبوع الثاني من شهر أوت لمدة 10 أيام

يشرف، هذا الاثنين 28 جويلية الجاري، عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، بقصر الشعب بالجزائر العاصمة، على مراسم حفل تكريم المتفوقين الأوائل في امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا دورة جوان 2025، ما يعبر عن عنايته الفائقة بالتربية والمربين، وحرصه واهتمامه الكبيرين بالمتميزين، في حين تعتزم وزارة التربية الوطنية، من جهتها، تكريم هذه الفئة برحلة سياحية إلى تركيا، من المتوقع برمجتها خلال الأسبوع الثاني من شهر أوت الداخل.

أفادت مصادر “الشروق” بأن رئيس الجمهورية سيكرم صفوة المتفوقين الأوائل في امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا لهذه الدورة، ومنهم أيضا متفوقون من مدارس أشبال الأمة ومن ذوي الهمم، حيث سيشرف شخصيا على تسليمهم ميداليات وهدايا ومكافآت مالية، نظير المجهودات الكبيرة التي بذلوها ليس خلال سنة دراسية واحدة “سنة ثالثة ثانوي”، وإنما طيلة مسارهم الدراسي الحافل بالنجاحات على مدار 12 سنة كاملة.

وتبقى هذه التكريمات التي يحرص الرئيس تبون على جعلها عادة حميدة، بمثابة “التقليد الجميل” الذي يعبر عن التقدير والتشجيع لجهود المتفوقين واجتهادهم وتفوقهم، ولفتة مهمة تساهم في تحفيزهم على مواصلة التميز خلال مسارهم الجامعي، خاصة أنهم قد تمكنوا من إثبات وجودهم بتحصلهم على أعلى المعدلات، كما أنها تبعث برسالة إيجابية لجميع التلاميذ الآخرين حول أهمية الجد والاجتهاد.

ومن جهتها، تعتزم وزارة التربية الوطنية، من خلال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، تكريم المتفوقين الأوائل ببرمجة رحلة سياحية إلى تركيا، لمدة عشرة أيام، وقد دخلت في المرحلة النهائية من التحضيرات والتي كان قد شرع فيها شهر جانفي الفارط، حيث من المرتقب تنظيمها خلال الأسبوع الثاني من شهر أوت المقبل كأقصى تقدير.

وفي نفس السياق، أشارت مصادرنا إلى مصالح مديريات التربية للولايات المختصة، قد شرعت، الأحد، في مراسلة المتفوقين الأوائل في امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، لإحضار وثائق السفر اللازمة، في حين وجه ولاة الجمهورية تعليمات صارمة للمصالح المختصة لأجل التكفل التام بالمعنيين، من خلال السهر على تقديم كافة التسهيلات لهم، حتى يتمكنوا من استخراج جوازات السفر في ظروف مريحة.

وإلى ذلك، تحضر المصالح المختصة بالولايات لتكريم المتفوقين أيضا على المستوى المحلي، برحلات سياحية إلى خارج الوطن.

ويذكر، أن محمد صغير سعداوي وزير التربية الوطنية قد أشرف الخميس الفائت، على مراسم تكريم مديري التربية للولايات التي احتلت المراتب الثلاث الأولى في امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، وممثل عن مديرية أشبال الأمة.

وتعد هذه المبادرة التكريمية الأولى من نوعها، حيث يحرص مسؤول القطاع على جعلها عادة حميدة في المستقبل، من أجل ترسيخ ثقافة التقدير والاعتراف بالمجهودات المبذولة من قِبل الأسرة التربوية، وذلك في سبيل الارتقاء بالأداء التربوي وتحقيق التميز في الامتحانات المدرسية الرسمية.

تجدر الإشارة إلى أن ثلاث ولايات قد احتلت المراتب الثلاث الأولى في امتحان شهادة التعليم المتوسط، بحيث افتكت ولاية تيزي وزو المرتبة الأولى، في حين جاءت ولاية بجاية في المرتبة الثانية، مع احتلال ولاية جيجل للمرتبة الثالثة.

أما بالنسبة لامتحان شهادة البكالوريا، فقد تمكنت ولاية تيزي وزو من تصدر النتائج باحتلالها المرتبة الأولى، في حين افتكت ولاية غليزان المرتبة الثانية، فيما كانت المرتبة الثالثة من نصيب ولاية بجاية.