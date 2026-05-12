تكريم غجميس في إيطاليا

كُرّم اللاعب الدولي الجزائري فارس غجميس، هدّاف فريق فروزينوني الصاعد الجديد إلى بطولة القسم الأول الإيطالي.

ونظّمت الحفل إدارة نادي لاتسيو الإيطالي سهرة الإثنين، تخليدا لِأسطورة الفريق الكروي الراحل مستريلي ماوريتسيو. حيث كُرّمت عدّة وجوه رياضية بينهم المهاجم فارس غجميس. وفقا لأحدث تقارير الصحافة المحلية.

وتألّق غجميس في الموسم الحالي، حيث سجّل 15 هدفا، ووزّع 3 تمريرات حاسمة، وساهم بِقوّة في ارتقاء فريقه فروزينوني إلى حظيرة النّخبة الإيطالية.

ويُرجّح أن يكون فارس غجميس أحد “أسلحة” الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، في كأس العالم التي تنطلق في الـ 11 من جوان المقبل.