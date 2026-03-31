تكلفة (ركن السيارة) بمونديال 2026 تعادل 6 تذاكر في يورو 2028

انتقادات حادة للفيفا بسبب تضخم أسعار التذاكر والخدمات المرافقة

في مفارقة اقتصادية لافتة، كشف تقرير حديث عن فجوة هائلة في تكاليف حضور الفعاليات الكبرى، حيث تعتزم “يويفا” تثبيت أسعار تذاكر بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2028″، لدرجة تتيح للمشجع شراء 5 تذاكر مباريات بنفس قيمة موقف سيارة واحد في الملاعب المستضيفة لمونديال 2026 بالولايات المتحدة.

بحسب تقرير لشبكة “بي بي سي سبورت”، يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم انتقادات حادة بسبب سياسة “التسعير الديناميكي” التي أدت إلى تضخم أسعار التذاكر والخدمات المرافقة.

ووصل متوسط سعر ركن السيارة في ملاعب المونديال إلى 175 دولاراً، ويرتفع إلى 225 دولاراً في ملعب “ميتلايف” بنيويورك.

وتبدأ أرخص فئة لمباريات دور المجموعات من 220 دولاراً، وتصل إلى 700 دولار للفئات الأعلى، مع غياب الشفافية في حصص كل فئة.و يفرض “فيفا” عمولة 30% على عمليات إعادة البيع (15% على المشتري و15% على البائع)، مما يغذي الأسعار في السوق الثانوية.

في المقابل، تبنى الاتحاد الأوروبي نموذجاً اقتصادياً يهدف لضمان “الوصول الميسر” عبر:

تخصيص الحصص: سيتم تخصيص 40% من التذاكر للفئات الاقتصادية تحت شعار المشجع أولاً، مع استهداف سعر أقل من 30 جنيهاً إسترلينياً للفئة الأرخص.

وسيتم تمويل تجميد أسعار التذاكر العامة من خلال العوائد المرتفعة لفئة محدودة من تذاكر الـVIP+.

وسيتمكن ذوو الاحتياجات الخاصة من الحصول على تذاكر بأسعار اقتصادية مع “تذكرة مجانية” للمرافق، بخلاف المونديال الذي يفرض السعر كاملاً دون مرافق مجاني.