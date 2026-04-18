تلمسان: حجز أزيد من قنطار من الكيف المعالج مصدره المغرب

تلمسان: حجز أزيد من قنطار من الكيف المعالج مصدره المغرب
لقطة شاشة (الشرطة الجزائرية)

نجحت المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات “SRLTIS” تلمسان في ضبط أزيد من قنطار من الكيف المعالج مصدره المغرب.

وأفادت مديرية الأمن الوطني اليوم السبت، 17 أفريل، أن المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات (SRLTIS) تلمسان، تمكنت بحر هذا الأسبوع، من توقيف شخص ينشط ضمن شبكة إجرامية منظمة، مع ضبط 01 قنطار و27 كيلوغرامًا من الكيف المعالج مصدره المغرب.

وجاءت هذه العملية على إثر تحريات ميدانية دقيقة، مكّنت من شل النشاط الإجرامي لهذه الشبكة المنظمة وإحباط محاولة تمرير شحنة من المخدرات قادمة من المغرب، نحو الولايات الوسطى للوطن.

وسمحت التحريات المعمقة، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، بتوقيف أحد عناصر هذه الشبكة الإجرامية وضبط هذه الشحنة من المخدرات، على مستوى أحد أحياء مدينة عين السفراء.

ليتم بعد ذلك تقديم المشتبه فيه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الصفراء.

