تمتد إلى 2026.. خطة جديدة للتعاون الاستراتيجي بين الجزائر والصين

وقعت الجزائر والصين على خطة جديدة للتعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين والتي تمتد إلى غاية سنة 2026، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية الثلاثاء.

وحسب ذات المصدر، فقد أعلن كل من وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، مستشار الدولة، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية الصين الشعبية، وانغ يي، بشكل مشترك، عن التوقيع على “الخطة الخماسية الثانية للتعاون الاستراتيجي الشامل بين الجزائر والصين للسنوات 2022-2026″.

وتعتبر هذه الخطة، حسب نفس المصدر “الثانية من نوعها في مجال التعاون الاستراتيجي الشامل التي تم التوقيع عليها بين البلدين منذ إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة” بين الجزائر والصين.

وأوضح ذات البيان أن هذه الخطة تهدف إلى “مواصلة تكثيف التواصل والتعاون بين البلدين، في كافة المجالات بما فيها الاقتصاد والتجارة والطاقة والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والفضاء والصحة والتواصل الانساني والثقافي، اضافة الى تعزيز المواءمة بين الاستراتيجيات التنموية للبلدين”.

وحسب بيان الوزارة، يعتزم الطرفان انتهاز فرصة تنفيذ هذه الخطة الخماسية “لتعميق التعاون العملي بينهما في كافة المجالات، بما يضمن استمرار إثراء مقومات علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، ويعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين”.