تمديد آجال إدماج عقود ما قبل التشغيل بقطاع التربية

التعيين في رتبتي "مشرف تربية" ونائب مقتصد

قررت مديريات التربية للولايات تمديد فترة عملية الإدماج في إطار جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي، لفائدة الموظفين حاملي الشهادات الجامعية، لأجل تعيينهم في رتبتي “مشرف تربية” و”نائب مقتصد” بالمتوسطات والثانويات إلى غاية الخميس.

وأعلنت مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات، على غرار مديرية التربية لولاية المدية، بأنه بغية فتح المجال لأكبر عدد ممكن من الموظفين العاملين في إطار جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي، للاستفادة من تدابير الإدماج، وفقا لما تنص عليه قوانين الجمهورية سارية المفعول، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فقد تقرر تمديد فترة إيداع الطلبات إلى غاية الـ3 نوفمبر الجاري، و التي لا بد أن تكون مؤشرة من قبل مصالح البلدية.

وأوضحت مصالح المستخدمين بأن فئة الحاصلين على شهادة الليسانس في جميع التخصصات سيتم إدماجها في رتبة “مشرف تربية” بالمتوسطات والثانويات، في حين أن الموظفين الحاملين لشهادة الليسانس في التخصصات التالية، وهي علوم اقتصادية، علوم تجارية، محاسبة، علوم مالية، علوم التسيير، علوم قانونية وإدارية وحقوق، سيتم إدماجهم في رتبة “نائب مقتصد”، شريطة التزام الجميع بالتعهد بالقبول بالإدماج في رتب أدنى من مؤهلاتهم العلمية.