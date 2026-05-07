تمديد آجال الترشح لجائزة “حزب جبهة التحرير” للإعلام  

أعلن حزب جبهة التحرير الوطني عن تمديد آجال الترشح لجائزة “حزب جبهة التحرير الوطني” للإعلام، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الإعلاميين والصحفيين للمشاركة في هذه المبادرة الهادفة.

ودعا الحزب في بيان له كافة الصحفيين والإعلاميين الراغبين في المشاركة إلى إيداع أعمالهم وفق الشروط والمعايير المحددة، وقد حدد آخر أجل لإيداع الأعمال 10 جوان 2026.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع الإبداع الإعلامي، وتكريم الكفاءات التي تسهم في ترقية الأداء الإعلامي الوطني، وتعزيز القيم المهنية والأخلاقية التي تخدم قضايا الوطن والمواطن.

وكان الأمين العام للحزب، عبد الكريم بن مبارك، قد أشرف مؤخرا بمقر الحزب، على تنصيب لجنة التحكيم الخاصة بجائزة حزب جبهة التحرير الوطني للإعلام، والتي تضم كفاءات أكاديمية وإعلامية مشهود لها بالخبرة والاحتراف.