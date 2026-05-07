-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

تمديد آجال الترشح لجائزة “حزب جبهة التحرير” للإعلام  

الشروق أونلاين
  • 19
  • 0
تمديد آجال الترشح لجائزة “حزب جبهة التحرير” للإعلام  

أعلن حزب جبهة التحرير الوطني عن تمديد آجال الترشح لجائزة “حزب جبهة التحرير الوطني” للإعلام، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الإعلاميين والصحفيين للمشاركة في هذه المبادرة الهادفة.

ودعا الحزب في بيان له كافة الصحفيين والإعلاميين الراغبين في المشاركة إلى إيداع أعمالهم وفق الشروط والمعايير المحددة، وقد حدد آخر أجل لإيداع الأعمال 10 جوان 2026.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع الإبداع الإعلامي، وتكريم الكفاءات التي تسهم في ترقية الأداء الإعلامي الوطني، وتعزيز القيم المهنية والأخلاقية التي تخدم قضايا الوطن والمواطن.

وكان الأمين العام للحزب، عبد الكريم بن مبارك، قد أشرف مؤخرا بمقر الحزب، على تنصيب لجنة التحكيم الخاصة بجائزة حزب جبهة التحرير الوطني للإعلام، والتي تضم كفاءات أكاديمية وإعلامية مشهود لها بالخبرة والاحتراف.

مقالات ذات صلة
تسليط الضوء على التجسيد السينمائي للحقيقة التاريخية للأمير عبد القادر

تسليط الضوء على التجسيد السينمائي للحقيقة التاريخية للأمير عبد القادر

طاسيلي ناجر.. ذاكرة الصحراء في تقرير جديد لمجلة “أوبك”

طاسيلي ناجر.. ذاكرة الصحراء في تقرير جديد لمجلة “أوبك”

لماذا يساعد كشف القدمين على النوم العميق؟

لماذا يساعد كشف القدمين على النوم العميق؟

لماذا قد تكون المنبهات ضارة بقلبك؟

لماذا قد تكون المنبهات ضارة بقلبك؟

بعد تبرئته من تهمة محاولة قتل مسؤول بحزب الله.. ما مصير فضل شاكر؟

بعد تبرئته من تهمة محاولة قتل مسؤول بحزب الله.. ما مصير فضل شاكر؟

هل يعالج صوف الأغنام آلام الركبة والمفاصل؟

هل يعالج صوف الأغنام آلام الركبة والمفاصل؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد