تمديد جديد لآجال اقتناء قسيمة السيارات

أعلنت المديرية العامة للضرائب يوم الإثنين في بيان، عن تمديد آجال اقتناء قسيمة السيارات، إلى غاية 30 أفريل الجاري.

وكانت ذات المصالح قد حدّدت تاريخ الأحد 2 أفريل، كآخر أجل لاقتناء قسيمة السيارات الخاصة بسنة 2023. على أن تطبّق عقوبات تأخير على مالكي المركبات الذين يقومون باقتنائها بعد هذا التاريخ.

بناء على ذلك، ستقوم مصالح الضرائب تعويض جميع مالكي المركبات الذين اقتنوا القسيمة يوم الإثنين 3 أفريل، مع احتساب غرامة التأخير، حسب البيان.

وللتمكّن من استرجاع مبلغ غرامة التأخير، سيكون على دافعي قيمة القسيمة، التقرّب من قباضات الضرائب، مرفقين بوصل الدفع.