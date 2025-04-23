تمديد عطلة الأمومة.. وزير العمل والضمان الاجتماعي يوضح

عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، تفاصيل مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، في شقه المتعلق بتمديد عطلة الأمومة.

وفي عرض أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى تمديد عطلة الأمومة لفائدة المرأة العاملة إلى خمسة (5) أشهر كاملة، مع منح تعويض يومي عن الأجر لمدة 150 يوما بدل 98 يوما المعمول به حاليا.

وأوضح بن طالب أن هذا التعديل يعكس حرص الدولة على تعزيز حماية الأم العاملة ورضيعها، من خلال توفير فترة كافية للتعافي ورعاية المولود.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن أيضا مكاسب إضافية لفائدة الأم العاملة المؤمن لها اجتماعيا، التي تضع مولودا مصابا بإعاقة أو تشوه خلقي أو مرض خطير، يستدعي بصفة إلزامية مرافقة أو تدخل طبي، بمنحها الحق في الاستفادة بعد استكمال الـ 150 يوما، من تمديد أول لعطلة الأمومة لمدة 50 يوما بعد انتهاء الفترة القانونية، وذلك بناء على ملف طبي، يعرض على مصالح هيئة الضمان الاجتماعي، يثبت إصابة المولود بإعاقة أو تشوه خلقي أو مرض خطير يستدعي بصفة إلزامية مرافقة أو تدخل طبي خلال هذه الفترة.

كما تستفيد الأم المؤمنة اجتماعيا من تمديد ثان قد يصل إلى 165 يوما إضافيا، حسب الوضعية الصحية للمولود. يقول الوزير

وأردف المسؤول أن هذا التعديل يعد مكسبا نوعيا في مجال التأمين عن الأمومة، متجاوزا معايير وتوصيات منظمة العمل الدولية، سواء من حيث المدة أو نسبة التعويض.

وفي ذات السياق، اعتبر بن طالب أن هذا المشروع سيساهم في دعم المرأة العاملة نفسيا ومهنيا، بحيث يضمن لها التوازن بين التزاماتها الأسرية ومسؤولياتها المهنية، فضلا عن احتساب هذه الفترات ضمن مسار التقاعد، ويحد من اللجوء إلى العطل المرضية.

وفي فيفري المنصرم، أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه مجلسا للوزراء بتوسيع استفادة الأمهات العاملات من 5 أشهر كعطلة أمومة.

وقرر الرئيس خلال الاجتماع توسيع استفادة كل الأمهات من عطلة الأمومة إلى خمسة أشهر بدل ثلاثة أشهر ونصف المعمول بها حاليا.

وفي 14 جانفي المنصرم، وقَع مجلس الوزراء عن قرار يقضي بتمديد عطلة الأمومة بـ 14 أسبوعا متتاليا، بالنسبة للموظفة التي يعاني مولودها من إعاقة ذهنية أو خلقية أو مرض خطير.

وحسب ما كشفته وزيرة التضامن، فقد تقرر تمديد فترة عطلة الأمومة بـ14 أسبوعا متتاليا بعد انقضاء الفترة القانونية للعطلة بالنسبة للمرأة العاملة التي تضطر إلى التوقف عن عملها بسبب الوضع الصحي لمولودها.

وأكدت الوزيرة في عرض لها أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة، أن التمديد يكون بطلب من المعنية، مع استفادتها من التعويضات اليومية بنسبة 100% من أجرها اليومي.

وأوضحت مولوجي أنه يمكّن تمديد هذه العطلة لمدة ثانية إضافية وبدون انقطاع في حدود 24 أسبوعا إضافيا في حال استمرار أو تفاقم المضاعفات الصحية المرتبطة بالإعاقة الذهنية أو الخلقية أو المرض الخطير للمولود الذي يستدعي مرافقة مستمرة من الأم.

واعتبرت الوزيرة أن القرار يُمكن من التصدي المبكر للإعاقة لدى الأطفال ويضمن لهم الرعاية الصحية والمرافقة اللازمة للعلاج ومجابهة المرض أو الإعاقة.