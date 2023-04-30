تمديد عطلة عيدي الفطر والأضحى في الجزائر إلى 3 أيام

وافق مجلس الوزراء الذي عقده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، على تمديد عطلة عيدي الفطر والأضحى، إلى 3 أيام مدفوعة الأجر بدلا من يومين، ابتداء من عيد الأضحى المقبل.

وكانت “الشروق” قد نقلت في وقت سابق، انطباعات عبّر عنها مواطنون بشأن “قِصر” عطلة العيد في البلاد. و”عدم كِفايتها” للتمتّع بالمناسبة واستغلالها للاستجمام والزيارات العائلية.

كما أبرز رسم بياني نشره قسم الغرافيك في “الشروق أونلاين”، أن يومي الإجازة مدفوعة الأجر التي تمنح للموظفين في الجزائر، هي الأقصر بين جميع عطل العيد في الدول العربية.

من جهة أخرى، وبموجب أمر من الرئيس تبون، ستتمّ مراجعة معاشات التقاعد في الجزائر بشكل سنوي، في الفاتح من شهر ماي من كل عام.

وسيكون التثمين السنوي لمنح ومعاشات المتقاعدين بالشكل التالي:

زيادة نسبتها 5 بالمائة للمنحة أو المعاش الذي يقل أو يساوي 20 ألف دينار جزائري

زيادة نسبتها 4 بالمائة للمنحة أو المعاش الذي يفوق 20 ألف دينار جزائري، ويقل عن أو يساوي 50 ألف دينار جزائري.

زيادة نسبتها 3 بالمائة للمنحة أو المعاش الذي يفوق 50 ألف دينار جزائري.

ولمواجهة الآثار البيئية والاقتصادية لحرائق الغابات مع اقتراب فصل الصيف، وجّه الرئيس تبون باقتناء 6 طائرات متوسطة الحجم لمواجهة الحرائق.

كما تتجّه الدولة إلى شراء المحاصيل الزراعية واسعة الاستهلاك والقابلة للتخزين من الفلاحين، فضلا عن الحبوب. حيث خرج مجلس الوزراء باستحداث ديوان خاص لتولّي هذه المهمة.

وتتمثّل المحاصيل التي سيكلّف هذا الديوان بشرائها من الفلاحين، حسب ما ذكره بيان اجتماع الوزراء، في “الخضر والفواكه القابلة للتخزين، مثل البصل والثوم والبطاطا”.

ويهدف هذا الإجراء إلى “تحقيق التوازن في السوق الوطنية”، والحفاظ على “جهد الفلاح”، الذي يعتبره الرئيس تبون “خطا أحمر”، يقول البيان.

البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء: