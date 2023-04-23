جزائريون: إجازة يومين في عيد الفطر “لا تكفي”

عطلة عيدي الفطر والأضحى في الجزائر هي الأقصر بين جميع الدول العربية. وهي غير كافية للتمتّع بالمناسبة واستغلالها للاستجمام والزيارات العائلية، حسب ما عبّر عنه متابعون لـ”الشروق”.

ويبرز رسم بياني نشره قسم الغرافيك في “الشروق أونلاين”، أن يومي الإجازة مدفوعة الأجر التي تمنح للموظفين في الجزائر، هي الأقصر بين جميع عطل العيد في الدول العربية.

وتتراوح إجازة عيد الفطر بين 3 أيام في تونس ولبنان، و11 يوما في قطر باحتساب يومي عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت) في البلد الصغير.

وقد حظي غرافيك “الشروق” بتفاعل واسع، حيث شاركه متابعو صفحة قناة “الشروق نيوز” على فيسبوك أكثر من 230 مرة، مع أكثر من 1300 تعليق.

واعتبر مواطنون في استجواب أجرته نفس القناة إن إجازة من يومين، لا تكفي للراحة وزيارة الأقارب قبل العودة للعمل في عيد الفطر. خاصة بعد تزامن المناسبة مع يومي الجمعة والسبت.

وقال أحد المشاركين في استجواب “الشروق نيوز”:”قدوم العيد يوم الخميس مثلا، كان سيمنح يوم إجازة إضافيا للموظفين على الأقل”.

قبل أن يضيف:”لكن مع تزامن العيد مع يومي عطلة نهاية الأسبوع، كان يُستحسن لو تضيف السلطات أياما إضافية لإجازة عيد الفطر. لتمكين المواطنين من التنقّل في أرجاء البلاد لزيارة أقاربهم”.