ماذا تخبرنا الحسابات الفلكية عن موعد عيد الفطر في الجزائر؟

بناء على الحسابات الفلكية، سيتم اقتران (ولادة) هلال شوال، يوم الخميس 20 أفريل، الموافق لـ 29 رمضان. لكن عيد الفطر لن يكون في اليوم الموالي، حسب ما ذهبت إليه جمعية الشعرى الفلكية في الجزائر.

فالمدة القصيرة بين لحظة الاقتران عند الساعة 05:16 صباحا بالتوقيت المحلي، ووقت تحرّي الهلال بالعين المجردة مساء الخميس، ستجعل رؤيته في الجزائر “مستصعبة بالتلسكوب. وغير ممكنة على الإطلاق بالعين المجردة”.

وبما أن رؤية الهلال ممكنة فقط، وبصعوبة بالعين المجردة، من القارتين الأمريكيتين. فإن هذا “سيفرض علينا إكمال رمضان 30 يوما”، ليكون عيد الفطر يوم السبت 22 أفريل.

“وتتوافق هذه المعلومات، مع المعطيات العلمية الصادرة من الهيئات الفلكية العالمية، مثل المشروع الإسلامي لرصد الأهلة ICOP وغيرها”، توضح الشعرى.

وعلى الرغم مما سبق، هناك إمكانية لإعلان الجمعة 21 أفريل، كأول أيام شوال. بسبب ورود “مزاعم برصد الهلال بالعين المجردة في مساء يوم الخميس”، إلى الجهات المخوّلة، تضيف الجمعية.

وينطبق هذا الأمر على الدول التي تعتمد شرط الرؤية لإثبات دخول الشهر القمري، على غرار المملكة العربية السعودية والجزائر ومصر.

أما البلدان والهيئات الشرعية التي تكتفي بحدوث الاقتران قبل المغرب، ولا تشترط الرؤية بالعين المجردة، كما هو الشأن بالنسبة لتركيا، وعدد من جاليات المسلمين في أوروبا وأمريكا الشمالية، فسيكون عندهم العيد يوم الجمعة بشكل مؤكد.

وأكدت جمعية الشعرى أن الجهة الوحيدة التي لها شرعية إعلان بداية شهر شوال في الجزائر، هي اللجنة الوطنية للأهلة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.