لجنة الأهلة بالجزائر تعلن الخميس أول أيام رمضان

أعلنت لجنة الأهلة والمواقيت الشرعية في الجزائر مساء الأربعاء، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، للعام الهجري 1444. ليكون الخميس 23 مارس أول أيام الشهر الفضيل.

وعقدت اللجنة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف ندوة خاصة مساء الأربعاء، لتحرّي هلال شهر الصيام، بدار الإمام سيدي عبد الرحمان الثعالبي بالمحمدية في العاصمة.

عُمان والأردن تعلن الخميس أول أيام رمضان

وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عُمان مساء الأربعاء، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان للعام الهجري 1444. ليكون الخميس 23 مارس أول أيام شهر الصيام.

كما أكد مفتي الأردن العام عبد الكريم الخصاونة، أن الخميس هو أول أيام رمضان. بناء على نتائج تحرّي هلال الشهر بعد مغرب يوم الأربعاء.

وقد تحرّت معظم الدول العربية هلال الشهر يوم الثلاثاء 21 مارس. الذي يوافق لديها يوم الـ29 من شهر شعبان 1444 ه.

فيما تأجّل اجتماع لجان الأهلة بكلّ من الجزائر، المغرب، موريتانيا، الأردن، وسلطنة عُمان، لرصد هلال الشهر الفضيل، إلى مساء يوم الأربعاء 22 مارس.

السعودية و16 دولة عربية تعلن الخميس أول أيام رمضان

وفي السعودية، أعلنت المحكمة العليا يوم الثلاثاء، أن غرّة شهر رمضان للعام الهجري 1444، ستكون يوم الخميس الموافق لـ 23 مارس 2023 ميلادي.

وتعذّرت رؤية هلال شهر رمضان مساء الثلاثاء، في المراصد الفلكية بالمملكة العربية السعودية، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وقالت القناة الإخبارية الرسمية في السعودية إن “رؤية الهلال قد تعذّرت في مراصد تمير وسدير وتبوك الفلكية”.

كما أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الأربعاء سيكون متمّما لشهر شعبان. لعدم ثبوت رؤية هلال شهر الصيام بغد غروب شمس الثلاثاء.

وكذلك الأمر في ليبيا، وتونس، والسودان، والإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين، وسوريا، والعراق، ولبنان، واليمن، وفلسطين، والصومال، وجيبوتي، وجزر القمر.

مسجد باريس يعلن موعد بداية رمضان في فرنسا

وبالنسبة لمسلمي فرنسا، فقد أعلن مسجد باريس الكبير يوم الثلاثاء في بيان، أن يوم الخميس 23 مارس، سيكون أول أيام شهر رمضان.

وحسب ما جاء في بيان على الموقع الرسمي لمسجد باريس، فقد تمّ الجمع في هذا القرار بين الحسابات الفلكية، ونتيجة تحرّي الهلال في فرنسا وحول العالم.

وقال البيان إن الجمع بين الطريقتين “يساهم في وحدة المسلمين في فرنسا. ويسهّل على المؤمنين أداء فريضة صيام رمضان”.