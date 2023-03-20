بيان من وزارة الشؤون الدينية حول تحرّي هلال رمضان

أكدت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف يوم الإثنين في بيان، أن تحرّي هلال شهر رمضان 1444 هجري بالجزائر، سيكون يوم الأربعاء المقبل، الموافق لـ22 مارس الجاري.

وجاء في بيان الوزارة:”تعلم اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية، أن موعد ليلة الشكّ لترقّب هلال رمضان، سيكون يوم الأربعاء 29 شعبان، الموافق لـ22 مارس 2023 ميلادي”.

“وإحياء لهذه السنّة المباركة، ستعقد ندوة خاصة بليلة الشك، ابتداء من صلاة المغرب، بدار الإمام سيدي عبد الرحمان الثعالبي بالمحمدية في العاصمة”.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق، دخول شهر شعبان يوم الأربعاء 22 فيفري الماضي، بعد تحرّي هلال الشهر أمسية الإثنين 20 فيفري، الموافقة لـ29 رجب 1444هـ.