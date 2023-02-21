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الجزائر

بيان من وزارة الشؤون الدينية حول دخول شهر شعبان

محمد عبد المؤمن
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بيان من وزارة الشؤون الدينية حول دخول شهر شعبان
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الجزائر: غرّة شعبان يوم الأربعاء 22 فيفري

أصدرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مساء الإثنين، بيانا حول دخول شهر شعبان للعام الهجري 1444، الذي يسبق شهر عبادة الصيام.

وجاء في بيان الوزارة، أن غرّة شهر شعبان 1444هـ ستكون يوم الأربعاء 22 فيفري الجاري. وذلك نظرا لعدم ثبوت الرؤية الشرعية لهلال الشهر.

وتمّ تحرّي هلال شعبان أمسية الإثنين 20 فيفري، الموافقة لـ29 رجب 1444هـ، ولم تثبت رؤيته في كل ربوع الوطن، تقول الوزارة.

بناء على هذا، سيكون ترقّب هلال شهر رمضان المقبل (ليلة الشك)، يوم الأربعاء 29 شعبان 1444هـ، الموافق لـ22 مارس 2023م.

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