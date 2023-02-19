مراكز فلكية: هذا هو أول أيام شهر شعبان 2023/1444

سيكون الثلاثاء المقبل الموافق لـ21 فيفري، أول أيام شهر شعبان من العام الهجري 1444. حسب حسابات فلكية رسمية.

وقالت دار التقويم القطري الحكومية يوم الأحد، إن الحسابات الفلكية الدقيقة التي أجراها المختصّون، تثبت أن يوم الثلاثاء هو غرة شهر شعبان 1444هـ، وأن يوم الإثنين سيتمّم شهر رجب الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في قطر عن الخبير الفلكي فيصل الأنصاري قوله إن “هلال شهر شعبان سوف يولد يوم الإثنين عند الساعة 10:06 صباحا بتوقيت الدوحة (08:06 بتوقيت الجزائر)”.

وتابع الخبير موضحا:”هلال شهر شعبان لعام 1444هـ سيغرب بعد غروب شمس يوم التحري (الإثنين) في سماء دولة قطر، بمدة قدرها 14 دقيقة. وسوف تزداد تلك المدة كلما اتجهنا غربا”.