فلكيا.. هذا هو موعد أول أيام رمضان 2023

مع دخول شهر رجب يبدأ العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث يتساؤل المسلمين عبر كل أقطار العالم عن موعد بداية الشهر الفضيل.

ومن المتعارف عليه أن شهر رمضان يتقدم كل سنة من 10 إلى 14 يوماً عن العام الذي يسبقه، بالحساب الميلادي للسنة.

وبما أن غرة شهر رمضان السنة الماضية كانت يوم السبت 2 أفريل، ووفقا للتوقعات الفلكية سيكون يوم الخميس 23 مارس 2023 أول أيام رمضان عبر مختلف الدول العربية.

ومن المُنتظر أن تتحرى المملكة العربية السعودية ومختلف دول العالم العربي والإسلامي هلال شهر رمضان لهذا العام 2023-1444 بعد مغيب شمس الثلاثاء 29 شعبان 1444هـ، الموافق 21 مارس 2023م.

وحسب توقعات مركز الفلك الدولي سيتعذر رؤية الهلال ليلة الثلاثاء بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس، وكذا بسبب حصول الاقتران السطحي بعد غروب الشمس.

وعليه، أوضح المركز أنه وبالإعتماد على التقويم الهجري العالمي المبني على حساب إمكانية رؤية الهلال، فإن بداية الشهر في النطاق الشرقي والغربي تكون يوم الخميس 23 مارس2023.