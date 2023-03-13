جمعية الشعرى: نحو بداية موحّدة لشهر رمضان بمعظم دول العالم

يتجّه المسلمون في معظم دول العالم لبداية شهر رمضان 1444 ه في نفس اليوم، حسب ما تتوقعه جمعية الشعرى الفلكية في الجزائر.

وجاء في بيان للجمعية يوم الإثنين، أن اقتران هلال رمضان المقبل، سيكون يوم الثلاثاء 21 مارس عند الساعة 18:24 بتوقيت الجزائر.

بناء على ذلك، ستكون رؤية الهلال ممكنة بالعين المجرّدة، في الجزائر وسائر الدول التي تتحرّى الهلال بعد غروب الشمس يوم الأربعاء 22 مارس.

وفي حال ما إذا كان ذلك هو الحال، فسيكون لشهر شعبان 29 يوما، لتكون غرّة شهر الصيام يوم الخميس 23 مارس، مثلما سبق أن أشارت إليه هيئات فلكية عالمية.

أما بالنسبة للبلدان التي تتحرّى يوم الثلاثاء 21 مارس مثل السعودية، فإن رؤية الهلال ستكون حينئذ مستحيلة فلكيا. مما سيجعل تلك تتمّ شعبان 30 يوما، ليبدأوا الصيام في نفس اليوم 23 مارس.

وهو نفس ما ستذهب إليه بلدان شرق آسيا مثل الفلبين، الهند، بنغلادش، وباكستان، وفق ما ترجّحه الجمعية الجزائرية.

وقد ذكّرت جمعية الشعرى في نفس البيان، أن الجهة الوحيدة المخوّلة لإصدار الفتوى بشأن بداية رمضان، هي لجنة الأهلة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.