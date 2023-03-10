مركز الفلك الدولي يكشف عن موعد رمضان 2023 بالجزائر

ستكون غرة شهر رمضان 2023 في أغلب الدول العرببية والإسلامية هذه السنة موافقة ليوم الخميس 23 مارس، حسب ما توقعه مركز الفلك الدولي.

وفي بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أوضح المركز الدولي أن الدول التي ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 21 مارس، سيتعذر عليها رؤيته.

ويرجع ذلك حسب المركز إلى غروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد الغروب، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة شهر شعبان، ليكون يوم الخميس 23 مارس غرة شهر رمضان.

أما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء 22 مارس، ومن بينها الجزائر فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة إما بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب.

وعليه من المتوقع أن تعلن غالبية هذه الدول رؤية الهلال يومئذ، ليكون يوم الخميس 23 مارس غرة شهر رمضان 2023 فيها أيضًا.

ولا يُستبعد أن تعلن كل من الهند وبنغلادش وباكستان عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الأربعاء ليكون يوم الجمعة 24 مارس بداية شهر الصيام فيها. حسب المصدر ذاته.